/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

澳網黑馬班西琪止步2輪 絲薇托莉娜晉級

發稿時間：2018/01/17 16:21

最新更新：2018/01/17 16:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社墨爾本17日綜合外電報導）拍落美國女網好手大威廉絲的瑞士選手班西琪今天熄火，不敵泰國選手康坎，澳洲公開賽止步第2輪。另位女單好手絲薇托莉娜丟掉首盤後急起直追，晉級第3輪將上演烏克蘭內戰。

法新社報導，受到瑞士名將費德瑞（Roger Federer）啟發的班西琪（Belinda Bencic），在澳網女單首輪爆冷擊敗大威（Venus Williams），今天卻無力招架康坎（Luksika Kumkhum）的攻勢。

20歲的班西琪在炎熱天氣下應戰，首盤以1比6丟掉後，第2盤加強火力，但仍以3比6敗下陣來，而這是康坎首次挺進大滿貫賽第3輪。

烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天對陣捷克選手斯尼科娃（Katerina Siniakova）時，以4比6、6比2、6比1後來居上勝出，第3輪將上演烏克蘭內戰，對上15歲新星柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。

世界排名第4的絲薇托莉娜，大部分時間都掌控局勢，但卻是在丟了首盤後急起直追，前後花費兩小時又14分鐘，才解決排名第59名的斯尼科娃。

第4種子的絲薇托莉娜說：「我覺得她首盤打得很好，但我讓她破了一局，這算是我的錯。」

15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克的童話故事今天持續上演，以直落二揮落地主選手羅戈夫斯卡（Olivia Rogowska），成為瑞士好手辛吉絲（Martina Hingis）1996年以來，闖入澳網女單第3輪最年輕的選手。（譯者：中央社張曉雯）1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP