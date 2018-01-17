澳網黑馬班西琪止步2輪 絲薇托莉娜晉級

（中央社墨爾本17日綜合外電報導）拍落美國女網好手大威廉絲的瑞士選手班西琪今天熄火，不敵泰國選手康坎，澳洲公開賽止步第2輪。另位女單好手絲薇托莉娜丟掉首盤後急起直追，晉級第3輪將上演烏克蘭內戰。



法新社報導，受到瑞士名將費德瑞（Roger Federer）啟發的班西琪（Belinda Bencic），在澳網女單首輪爆冷擊敗大威（Venus Williams），今天卻無力招架康坎（Luksika Kumkhum）的攻勢。



20歲的班西琪在炎熱天氣下應戰，首盤以1比6丟掉後，第2盤加強火力，但仍以3比6敗下陣來，而這是康坎首次挺進大滿貫賽第3輪。



烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天對陣捷克選手斯尼科娃（Katerina Siniakova）時，以4比6、6比2、6比1後來居上勝出，第3輪將上演烏克蘭內戰，對上15歲新星柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。



世界排名第4的絲薇托莉娜，大部分時間都掌控局勢，但卻是在丟了首盤後急起直追，前後花費兩小時又14分鐘，才解決排名第59名的斯尼科娃。



第4種子的絲薇托莉娜說：「我覺得她首盤打得很好，但我讓她破了一局，這算是我的錯。」



15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克的童話故事今天持續上演，以直落二揮落地主選手羅戈夫斯卡（Olivia Rogowska），成為瑞士好手辛吉絲（Martina Hingis）1996年以來，闖入澳網女單第3輪最年輕的選手。（譯者：中央社張曉雯）1070117