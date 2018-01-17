戴維斯狂砍45分 助鵜鶘擊退塞爾蒂克

（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天作客波士頓，大前鋒戴維斯（Anthony Davis）狂飆45分，幫助球隊在延長賽以116比113險勝波士頓塞爾蒂克 。



法新社報導，24歲的「一眉哥」戴維斯表現傑出，還貢獻16籃板及2助攻，鵜鶘戰績提升到23勝20敗，西區聯盟排名第6。



戴維斯的隊友哈勒戴（Jrue Holiday）獲得23分，中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）添得19分，板凳球員克拉克（Ian Clark）砍下15分。鵜鶘在延長賽使盡全力才險勝。



同時，塞爾蒂克以34勝11敗，穩居東區聯盟龍頭，但今天吞敗中斷了球隊7連勝。



塞爾蒂克後衛厄文（Kyrie Irving）拿下27分為全隊最高，塞爾蒂克在第4節剩下2分鐘時仍以101比96領先，但戴維斯在終場前罰進關鍵2球，鵜鶘以104比102領先。



但厄文於比賽最後11.8秒上籃得分，分數追平為104比104，將比賽逼入延長加賽。



延長賽剩下2分多鐘時，史瑪特（Marcus Smart）跳投，幫助塞爾蒂克以113比110領先。但柯森斯投進一顆2分球，哈勒戴又進一顆，讓鵜鶘以114比113超前。



然後哈勒戴再投進一顆2分球，鵜鶘最終以116比113獲得勝利。（譯者：中央社陳彥鈞）1070117