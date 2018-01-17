/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

戴維斯狂砍45分 助鵜鶘擊退塞爾蒂克

發稿時間：2018/01/17 18:06

最新更新：2018/01/17 18:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天作客波士頓，大前鋒戴維斯（Anthony Davis）狂飆45分，幫助球隊在延長賽以116比113險勝波士頓塞爾蒂克 。

法新社報導，24歲的「一眉哥」戴維斯表現傑出，還貢獻16籃板及2助攻，鵜鶘戰績提升到23勝20敗，西區聯盟排名第6。

戴維斯的隊友哈勒戴（Jrue Holiday）獲得23分，中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）添得19分，板凳球員克拉克（Ian Clark）砍下15分。鵜鶘在延長賽使盡全力才險勝。

同時，塞爾蒂克以34勝11敗，穩居東區聯盟龍頭，但今天吞敗中斷了球隊7連勝。

塞爾蒂克後衛厄文（Kyrie Irving）拿下27分為全隊最高，塞爾蒂克在第4節剩下2分鐘時仍以101比96領先，但戴維斯在終場前罰進關鍵2球，鵜鶘以104比102領先。

但厄文於比賽最後11.8秒上籃得分，分數追平為104比104，將比賽逼入延長加賽。

延長賽剩下2分多鐘時，史瑪特（Marcus Smart）跳投，幫助塞爾蒂克以113比110領先。但柯森斯投進一顆2分球，哈勒戴又進一顆，讓鵜鶘以114比113超前。

然後哈勒戴再投進一顆2分球，鵜鶘最終以116比113獲得勝利。（譯者：中央社陳彥鈞）1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP