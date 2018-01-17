/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

馬國羽賽 戴資穎驚險過頭關

發稿時間：2018/01/17 18:22

最新更新：2018/01/17 18:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北17日電）羽球世界球后戴資穎今天在馬來西亞大師賽對上世界排名29名的地主女將謝抒芽，她在丟掉首局後及時穩住陣腳，連下兩局逆轉獲勝，驚險闖過頭關。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴超級500（World Tour Super 500）等級，總獎金35萬美元的馬來西亞大師賽在馬來西亞吉隆坡舉行，台灣選手有女單頭號種子戴資穎，男單第6種子周天成、第8種子王子維，男雙第6種子李洋/李哲輝、第8種子陳宏麟/王齊麟參賽。

這場比賽開打後，戴資穎一度以10比7領先，但謝抒芽一波8比0猛攻，讓戴資穎反倒落後，儘管救回兩個局末點，最後仍以18比21丟失首局。

次局戴資穎短暫以0比3落後，隨即發揮水準逆轉超前，即便謝抒芽一度將落後縮小到1分差，但戴資穎回敬一波10比2猛攻，以21比12拿下次局，扳平戰局。

決勝局戴資穎在6比6戰成平手後，先要到領先，再逐漸拉開差距，最後以一記扣殺拿下賽末點，以21比12鎖定勝利，闖過首輪後晉級16強。

稍早的比賽，男單第8種子王子維以21比12、15比21、21比11擊敗日本選手坂井一將（Kazumasa Sakai），但男單第6種子周天成以11比21、22比24不敵印尼選手克里斯蒂（Jonatan Christie），在首輪出局。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP