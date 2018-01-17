馬國羽賽 戴資穎驚險過頭關

（中央社記者李晉緯台北17日電）羽球世界球后戴資穎今天在馬來西亞大師賽對上世界排名29名的地主女將謝抒芽，她在丟掉首局後及時穩住陣腳，連下兩局逆轉獲勝，驚險闖過頭關。



世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴超級500（World Tour Super 500）等級，總獎金35萬美元的馬來西亞大師賽在馬來西亞吉隆坡舉行，台灣選手有女單頭號種子戴資穎，男單第6種子周天成、第8種子王子維，男雙第6種子李洋/李哲輝、第8種子陳宏麟/王齊麟參賽。



這場比賽開打後，戴資穎一度以10比7領先，但謝抒芽一波8比0猛攻，讓戴資穎反倒落後，儘管救回兩個局末點，最後仍以18比21丟失首局。



次局戴資穎短暫以0比3落後，隨即發揮水準逆轉超前，即便謝抒芽一度將落後縮小到1分差，但戴資穎回敬一波10比2猛攻，以21比12拿下次局，扳平戰局。



決勝局戴資穎在6比6戰成平手後，先要到領先，再逐漸拉開差距，最後以一記扣殺拿下賽末點，以21比12鎖定勝利，闖過首輪後晉級16強。



稍早的比賽，男單第8種子王子維以21比12、15比21、21比11擊敗日本選手坂井一將（Kazumasa Sakai），但男單第6種子周天成以11比21、22比24不敵印尼選手克里斯蒂（Jonatan Christie），在首輪出局。1070117