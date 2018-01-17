保護投手 小馬聯盟投球限制改計投球數

（中央社記者黃巧雯台北17日電）美國小馬聯盟開會決定，除了修改投球限制，從過去參考局數，未來改以投球數計算，並對單場祭出用球數限制外，也確定台灣將重返帕馬級青棒賽事，資格賽7月將在台灣登場。



2018年美國小馬聯盟（PONY）日前在日本東京開會，會中針對今年度的PONY各項比賽日期以及相關規範重新討論。



中華民國棒球協會今天發布新聞稿表示，為保護參賽投手，美國小馬聯盟今年也修改投球限制，從過去參考局數，未來改以投球數計算，並對單場祭出用球數限制，少棒單場最多投85球、青少棒95球以及青棒105球。



除了限制投手不可連續3天投球外，單場投球超過一定用球數時，也須休息1至4天。



值得注意的是，台灣確定重返帕馬級（PALOMINO 17至18歲級）比賽，不過因今年除了台灣重新加入，另有澳洲申請加入，因此今年台灣須先與澳洲比賽，決定美國小馬聯盟世界青棒錦標賽參賽資格，資格賽暫定7月在台灣進行，賽制為3戰2勝制。



2019年因為韓國、印尼及中國也可能加入，預計也將設置美國小馬聯盟亞太區青棒錦標賽，確定參加世界賽隊伍。



今年美國小馬聯盟亞太區少棒、青少棒錦標賽，確定分別在日本沖繩、宮崎舉辦，前者比賽時間為6月25至29日，後者為7月2至6日。



美國小馬聯盟各級世界盃比賽包括少棒、青少棒、青棒，賽事都集中在今年8月，各在美國加州洛斯阿拉米托斯、賓州華盛頓、德州拉雷多進行。



另外，美國小馬聯盟這次開會還修改各級賽事年齡採計方式，過去以4月30日為分界，採計5月1日起至次年4月30日止，今年更改為以8月31日計算，更符合台灣學制。1070117