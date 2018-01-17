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澳網賽 蠻牛納達爾克梅爾勇闖第3輪

發稿時間：2018/01/17 20:35

最新更新：2018/01/17 20:35

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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天以直落3淘汰阿根廷選手梅爾（Leonardo Mayer），闖進澳洲網球公開賽第3輪。

世界球王納達爾在拉佛球場（Rod Laver Arena）只丟掉一次發球局，終場以6比3、6比4、7比6（7比4）輕取世界排名第52名的梅爾，費時2小時38分鐘。

16次在大滿貫賽封王的納達爾今天火力全開，只有10次非受迫性失誤，相較下，共拍出了40記致勝球。

梅爾表現不俗，堅持到底，他在納達爾保住發球局即可勝出的情況下，勇破納達爾發球局，迫使第3盤進入搶7大戰。

納達爾賽後表示：「對我來說，這是一次重要的勝利。他是強勁的對手。」

「李奧納多（梅爾）潛力十足，他擊球強勁有力，最後幾局可以看出他有多難纏。」

「他是十分危險的對手，我必須在搶7大戰展現漂亮的擊球。」

「我有一陣子沒有比賽，連贏2場比賽對我十分重要，我很高興打進大會第3輪。」

納達爾向個人第17座大滿貫賽金盃挺進，他將在第3輪遭遇大會第28種子、波士尼亞籍的德祖赫（Damir Dzumhur）。納達爾去年在決賽敗給瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）。（譯者：中央社嚴思祺）1070117

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