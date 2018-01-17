/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

中職擴隊東京奧運組訓 吳志揚續任挑戰

發稿時間：2018/01/17 21:19

最新更新：2018/01/17 22:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中職會長吳志揚成功連任，17日在媒體茶敘中感謝各隊支持，細數任內替中職轉虧為盈、舉辦多項國際賽事等事蹟，並指出「中職五環」是持續努力的目標。中央社記者謝靜雯攝　107年1月17日中職會長吳志揚成功連任，17日在媒體茶敘中感謝各隊支持，細數任內替中職轉虧為盈、舉辦多項國際賽事等事蹟，並指出「中職五環」是持續努力的目標。中央社記者謝靜雯攝　107年1月17日

（中央社記者龍柏安、黃巧雯台北17日電）中華職棒會長吳志揚連任，體育署長林德福今天表示，期望中職能儘速催生國人期盼的第5隊，並希望中職在2020年東京奧運的組訓、徵召上都能一切順利，並打出好成績。

中職今天於兄弟飯店召開會員大會暨全體理監事會，吳志揚成功連任，是繼陳重光、黃大洲、陳河東與趙守博後，第5位連任成功的中職會長，任期將至2021年。

林德福恭喜吳志揚連任成功，希望未來中職能持續和政府攜手合作。他說，棒球是台灣的國球，也是民眾最關注的運動項目，2020年東京奧運，棒、壘球將重返奧運殿堂，他希望中職在組訓、徵召球員都能一切順利，並打出讓國人驕傲的好成績。

2017年3月開打的世界棒球經典賽，棒協、中職一度對經典賽總教練人選各持己見，直到2016年9月底才拍板郭泰源接任，隨即在12月中開始集訓，最後以三連敗收場。經過一番協調後，才敲定未來經典賽等一級賽事，中華隊由中職負責。

2020年棒球重返東京奧運，參賽隊伍定為6隊，扣除地主國日本外，其餘5張門票的產生，中華隊最大的勁敵毫無疑問是南韓，但面對日本與南韓都已產生總教練，中華隊總教練迄今尚未出爐，如何打進東京奧運，正是吳志揚任內最大的任務之一。

不過，依照吳志揚今天記者會的說法，中職仍主張主導一級賽事組訓賽，顯見和棒協對於由誰來舉辦一級賽事，仍然未有共識，也恐影響組訓，亟待釐清。

此外，中華職棒從2009年縮為4隊後，今年邁入第10年，對戰組合單調，每年釋出球員多，中職第5、第6隊何時出現，成為關注焦點。

吳志揚在下午的記者會直言，中職要有第5、第6隊，還要考量台灣的市場，目前大環境不佳，若從人口、平均所得去評估，「我們目前的市場到底養得起幾隊，數學上看來，4隊不算少」

不過，林德福強調，國人、球迷都引頸期盼，希望中職能儘速催生新的球隊，且不光是第5隊，最好還有第6隊，讓台灣優秀的棒球人才，能有一展身手的舞台和機會。

資深球評曾文誠表示，早期中華職棒聯盟角色只是在辦比賽，但現在中職會長身為聯盟掌舵人，不能只是在開幕或重要記者會露臉的角色，擔負的責任越來越大。他希望吳志揚能明確提出未來4年逐年工作計畫時程表，包括中職擴隊、中華隊一級賽事組訓、亞洲冬季棒球聯盟續辦、二軍走向等。

曾文誠並說，期待中職能擴充至6隊，吳志揚需拿出數據、提出願景，例如平均每場進場觀眾提升至一定人數的目標，設法說服企業加入中職有前途、甚至可以賺錢，而不是做公益；球迷如果看到中華職棒有希望，自然會進場看球。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP