前世界球后柯貝歡慶生日 挺進澳網第3輪

（中央社墨爾本18日綜合外電報導）曾為世界排名第一的德國好手柯貝今天在澳洲網球公開賽以6比4、6比1，技壓克羅埃西亞的薇琪克挺進第3輪，以勝利歡慶30歲生日，接下來將迎戰俄羅斯名將莎拉波娃，精彩可期。



法新社報導，大會第21種子柯貝（Angelique Kerber）兩年前在澳網封后，今天費時1小時10分鐘擊敗薇琪克（Donna Vekic），20日對上同為大滿貫得主的莎拉波娃（Maria Sharapova）。目前籤表上只剩莎娃和柯貝曾拿過澳網女單冠軍。



莎娃今天也在拉佛球場（Rod Laver Arena）上以6比1、7比6（7/4）的傑出表現，擊敗第14種子塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），晉級第3輪。



路透社報導，東山再起的柯貝澳網前在雪梨國際網球賽（Sydney International）奪冠，打破27場賽事冠軍荒，今天再笑納7連勝，一步步找回2016年澳網封后時的狀態。



柯貝去年名列第一種子，壓力頗大表現欠佳，澳網第4輪不敵美國的范德維奇（CoCo Vandeweghe）。今年種子序落到21，卻因此成為籤表上一顆讓人害怕的未爆彈。



澳網首度在墨爾本球場（Melbourne Park）開打是1988年，恰巧也是柯貝出生那年。她賽後在場上受訪時提到，今天是自己的30歲生日。



柯貝說：「我很開心，今天贏了，在我生日這天贏球，當然開心。」（譯者：中央社梁元齡）1070118