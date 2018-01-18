陸女大生划渡大西洋 奪女子組冠軍

中國大陸廣東汕頭大學4名女生參加艱辛的「橫渡大西洋挑戰賽」，賽期50天，一舉奪得女子組冠軍兼打破世界紀錄。（李嘉誠基金會提供）中央社記者張謙香港傳真 107年1月18日

（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸廣東汕頭大學4名女生參加艱辛的「橫渡大西洋挑戰賽」，賽期50天，今天一舉奪得女子組冠軍兼打破世界紀錄。



資助4人參賽的李嘉誠基金會今天公布，隊伍於中國標準時間18日上午8時13分完成艱辛的3000海里（約5559公里）賽事，獲得女子隊冠軍。



基金會指出，她們以34天13小時13分完成比賽，打破兩年前的世界紀錄40天8小時26分。



據公布，這是首支划渡大西洋的中國隊伍，也是首支亞洲隊伍。同時，她們是划渡大西洋史上最年輕的參賽隊伍，平均年齡是23.5歲。



汕大4名女划手是以Kung Fu Cha-Cha隊名參賽，中文即廣東潮汕地區著名的功夫茶。



4名隊員是陳鈺麗、黎曉冰、梁敏甜和孟亞潔，她們在過去數年一起練習和接受訓練，在汕大海洋划艇隊中脫穎而出，獲教練推薦參加這次比賽。



在50天賽期內，參賽隊伍從西班牙戈梅拉島（La Gomera）出發，橫渡大西洋至美洲島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda），全長3000海里。



據公布，這次共有25支來自世界各地的隊伍參賽。



比賽期間，各隊伍配備充足的糧食和補給品，飲水則依靠艇上的太陽能海水化淡器提供；各成員每兩個小時輪班划艇和休息，對體力、意志與耐力是嚴峻考驗。



香港企業家李嘉誠是汕大的重要捐資者。1070118