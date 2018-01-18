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比利時高芬澳網吞敗 戴波特羅挺進第3輪

發稿時間：2018/01/18 20:35

最新更新：2018/01/18 20:35

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（中央社墨爾本18日綜合外電報導）比利時第7種子高芬今天於澳洲公開賽第2輪賽事中，輸給法國好手貝納多。前美國公開賽冠軍戴波特羅則力克手腕傷勢，成功挺進第3輪。

法新社報導，高芬（David Goffin）今天順利拿下首盤，但在第2盤激烈搶七局失利。

貝納多（Julien Benneteau）拚戰2小時54分鐘後，以1比6、7比6（7/5）、6比1、7比6（7/4），後來居上勝出。這也是貝納多3度與高芬交鋒奪得的第2勝。

高芬雖然奮力把第4盤逼入搶7局面，但左手持拍的貝納多取得2個賽末點，最終於高芬失誤後取勝。

第4度闖進澳網第3輪的貝納多，接下來將迎戰義大利第25種子佛吉尼尼（Fabio Fognini）。

在迎戰俄羅斯崛起新秀卡察諾夫（Karen Khachanov）時，前美國公開賽冠軍戴波特羅（Juan Martin del Potro）力克手腕舊傷闖進第3輪。

阿根廷第12種子戴波特羅鏖戰3小時45分鐘，以6比4、7比6（7/4）、6比7（0/7）及6比4的戰績，於海信球場（Hisense Arena）擊敗卡察諾夫。

戴波特羅先前因手腕受傷休養4年，傷後復出首度征戰澳網，他將在第3輪對上捷克老將柏迪奇（Tomas Berdych）。

戴波特羅在球場上說：「這麼多年後，我很高興可以在墨爾本打球，這是我想念的賽事。」

「那場比賽後我全身酸痛，但我依然屹立，那是很好的事。」（譯者：中央社鍾佑貞）1070118

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