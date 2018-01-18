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鄭達鴻任台灣人壽隊長 2日籍選手入隊

發稿時間：2018/01/18 21:56

最新更新：2018/01/18 21:56

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）日前剛舉辦公開測試會的台中市台灣人壽成棒隊今天宣布，已與多數選手完成簽約，並由鄭達鴻擔任隊長，2名日籍選手杉尾拓郎、長江翔太也加入球隊。

台灣人壽成棒隊1月初先網羅林英傑、鄭達鴻和楊承駿等職棒退役選手加入，9日舉辦公開測試會，選出19名選手，後續再找杉尾拓郎、長江翔太進行測試，確定都將加入球隊。

台灣人壽成棒隊今天發布新聞稿表示，儘管杉尾在測試會時的球速並不突出，但台中市棒球教育基金會董事長廖豊民認為，站在年輕選手居多的球隊當中，日本選手的球風以及對棒球的執著精神，需要多被重視。

目前除了先行返回日本的日籍投手長江翔太、回到台東進行自主訓練的楊承駿，以及尚在服役的李程誠外，所有選手今天都在球團辦公室完成簽約，球團也請廠商替所有隊職員丈量球衣。

其中，本土選手基本起薪4萬元起跳，楊承駿5.5萬元，林英傑與鄭達鴻各是7.5萬元；日籍選手部分，杉尾6萬元，長江則是6.2萬元，未來待春季聯賽後，再依個人表現進行調整。

杉尾拓郎曾效力於日本獨立聯盟關西棒球第一聯盟的兵庫藍砂隊，長江翔太2013年以育成選手身分加入日職讀賣巨人隊，2016年被釋出。

球團表示，在成軍以來，教練團已接到來台移地訓練的國外球隊進行熱身賽邀約，為讓球隊更快上軌道，經過教練團評估後，確定由具有豐富職棒經驗的捕手鄭達鴻擔任隊長一職。

另一名資深選手林英傑，將再就年輕選手訓練的方式與教練團討論。

台灣人壽成棒隊預計下週開始體能訓練，後續再進階訓練，並於3月初開始進行自辦熱身賽。1070118

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