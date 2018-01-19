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新版NBA明星賽 詹皇柯瑞帶頭組隊

發稿時間：2018/01/19 11:26

最新更新：2018/01/19 11:26

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽將於2月18日登場，今年採用全新組隊方式，東西區人氣王詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）擔任隊長，從票選先發中挑人組隊。

法新社報導，NBA今天公布東區、西區共10名明星賽先發球員名單，第一高票詹姆斯有權先選人，而替補球員則由教練選出。組隊過程不公開，結果將在25日宣布。

克里夫蘭騎士超級球星詹姆斯曾4度獲選NBA最有價值球員，這次在明星賽票選中，以263萬8294票成為東區人氣王。

金州勇士球星柯瑞是西區人氣王，獲得237萬9494票。柯瑞在推特上說：「隊長喔？真的很感謝所有球迷、媒體與球員的票選！很榮幸入選明星賽。」

本屆明星賽在洛杉磯舉行，一改以往東區、西區組隊方式，由兩名人氣王擔任隊長，自票選先發中挑人，決定組隊方式。

這個新的組隊方式引發球迷好奇，有權先選人的明星隊長詹姆斯，會挑柯瑞隊友杜蘭特（Kevin Durant）或前騎士隊友厄文（Kyrie Irving）。

隊長選人的過程不會公開，NBA將在結果出爐之後，25日對外宣布。

今天公布東區、西區共10名票選先發球員中，詹姆斯連續14次在明星賽登場，其他東區球星包括密爾瓦基公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、多倫多暴龍德羅森（DeMar DeRozan）、費城76人恩比德（Joel Embiid）。

西區票選先發除了隊長柯瑞之外，包括金州勇士杜蘭特、休士頓火箭哈登（James Harden）、紐奧良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）及柯森斯（DeMarcus Cousins）。（譯者：中央社林宏翰）1070119

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