可能轉戰NC恐龍 王維中將成韓職台將第1人

韓國職棒NC恐龍隊傳有意補進美國職棒釀酒人隊台灣旅美投手王維中。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北19日電）韓國職棒NC恐龍隊傳有意補進美國職棒釀酒人隊台灣旅美投手王維中；據了解，開出年薪加激勵獎金約80至90萬美元合約，王維中新球季若赴韓職發展，將成為台灣旅韓職球員第1人。
左投王維中2011年底與美國職棒海盜隊簽約，2013年透過規則五選秀被釀酒人隊選走，並在2014年首度在大聯盟出賽，熬了3年，去年球季再升上大聯盟，目前為止旅美生涯大聯盟總計出賽22場，投18.2局，被敲35支安打，大聯盟生涯防禦率11.09，沒有勝敗成績。
韓職NC恐龍隊近期補強洋將不手軟，先前確定與洋砲史庫格斯（Xavier Scruggs）續約，又傳出有意買斷王維中合約補強投手戰力；王維中新球季若成功轉換環境，將成為台灣首名赴韓國職棒發展的球員。
韓職每隊可用3名洋將，近年韓職找洋將不手軟，洋投尼柏特（Dustin Nippert）2017年與斗山熊隊簽下210萬美元年薪合約，寫下韓職洋將年薪新高紀錄；王維中赴韓國職棒發展，也為台灣球員開啟另一條旅外選擇。
NC恐龍隊證實王維中是洋將補強最終候選名單之一，但還沒有確定簽約；王維中所屬經紀公司僅表示，王維中目前還在釀酒人隊40人名單，一切相關動態須由球團統一公布。1070119
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