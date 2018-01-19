澳網女雙16強 詹家姊妹會師對決

（中央社記者龍柏安台北19日電）網球雙打世界球后詹詠然今天和捷克搭檔赫拉瓦科娃在澳洲網球公開賽女雙32強，以直落二擊敗對手晉級，下一輪將碰上胞妹詹皓晴和斯洛維尼亞的史瑞波妮克，上演姊妹對決。



2018澳洲網球公開賽今天進行女雙第2輪賽事，台灣3組人馬全都順利晉級，其中謝淑薇和彭帥的「海峽組合」以直落二輕鬆過關；詹皓晴與史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的「皓克配」，則是歷經3盤苦戰，逆轉勝取得16強門票。



現任世界雙打球后詹詠然，和赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）榮膺大會頭號種子，今天面對喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）與美國好手雷普成柯（Varvara Lepchenko）的跨國組合，首盤先以6比0將對手清盤，輕鬆拿下。



次盤前8局兩組人馬各破對手1次發球局，戰成4比4平，第11局「詹赫配」浪費了2個破發機會，所幸最後仍順利攻破對手防線，以6比5取得關鍵性超前，並取得「聽牌」優勢。



氣勢如虹的「詹赫配」在第12局連拿4分，成功保住自己的發球局，以7比5拍落對手，並拿下晉級門票。



詹詠然與搭檔赫拉瓦科娃下一輪要碰上妹妹詹皓晴與史瑞波妮克的組合，澳網女雙16強將上演「詹家內戰」的戲碼，這也意味著今年澳網女雙8強，最少會有一組台將組合。1070119