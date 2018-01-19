/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇

解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

>rss

NBA明星賽挑球員 勇士教頭盼柯瑞選隊友

發稿時間：2018/01/19 14:02

最新更新：2018/01/19 16:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
今年NBA明星賽東、西區分別由騎士一哥詹姆斯及勇士王牌球星柯瑞（圖）掛頭牌，勇士總教練柯爾建議柯瑞將所有勇士隊友選進自己的隊伍。（圖取自金州勇士隊推特twitter.com/warriors）今年NBA明星賽東、西區分別由騎士一哥詹姆斯及勇士王牌球星柯瑞（圖）掛頭牌，勇士總教練柯爾建議柯瑞將所有勇士隊友選進自己的隊伍。（圖取自金州勇士隊推特twitter.com/warriors）

（中央社記者龍柏安19日綜合外電）今年NBA明星賽東、西區的人氣王，分別由騎士一哥詹姆斯及勇士王牌球星柯瑞掛頭牌，勇士總教練柯爾在節目上建議：「希望柯瑞挑選所有勇士球員跟他一隊，這會很棒。」

今年NBA明星賽有別以往，由球迷、媒體與球員選出東、西區的先發10人名單，剩下替補球員則由教練挑選，接下來再由東、西區的兩名人氣王球星擔任隊長，他們可從球員名單中進行「選秀」，自行挑選明星賽隊友。

根據NBA公布的票選結果，今年連續14年入選明星賽的詹姆斯（LeBron James），以總票數263萬8294票，榮膺明星賽第一高票，因此他將擁有明星賽的優先選秀權，而柯瑞（Stephen Curry）以237萬9494票在西區高居第一，他將擔任另一隊的長。

柯爾今天在The Damon Bruce Show的節目上，被問到明星賽的選秀問題時，他建議柯瑞要把入選明星賽名單的勇士球員，全選成明星賽隊友，不過他也透露：「你知道嗎？那時候我人在夏威夷度假，明星賽我有什麼好在乎的。」

依照目前公布的西區先發5人名單，勇士入選的球員除柯瑞外，僅有全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant），而且說不定，擁有優先選秀權的詹姆士，第一個挑的球員就是杜蘭特，柯瑞還得和杜蘭特從隊友變對手。

柯爾強調，他會趁著明星週的空檔，跟家人一起去夏威夷家族旅行，對此他非常興奮，「所以我對今年明星賽絲毫不感興趣」。1070119

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP