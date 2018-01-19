NBA明星賽挑球員 勇士教頭盼柯瑞選隊友

今年NBA明星賽東、西區分別由騎士一哥詹姆斯及勇士王牌球星柯瑞（圖）掛頭牌，勇士總教練柯爾建議柯瑞將所有勇士隊友選進自己的隊伍。（圖取自金州勇士隊推特twitter.com/warriors）

（中央社記者龍柏安19日綜合外電）今年NBA明星賽東、西區的人氣王，分別由騎士一哥詹姆斯及勇士王牌球星柯瑞掛頭牌，勇士總教練柯爾在節目上建議：「希望柯瑞挑選所有勇士球員跟他一隊，這會很棒。」



今年NBA明星賽有別以往，由球迷、媒體與球員選出東、西區的先發10人名單，剩下替補球員則由教練挑選，接下來再由東、西區的兩名人氣王球星擔任隊長，他們可從球員名單中進行「選秀」，自行挑選明星賽隊友。



根據NBA公布的票選結果，今年連續14年入選明星賽的詹姆斯（LeBron James），以總票數263萬8294票，榮膺明星賽第一高票，因此他將擁有明星賽的優先選秀權，而柯瑞（Stephen Curry）以237萬9494票在西區高居第一，他將擔任另一隊的長。



柯爾今天在The Damon Bruce Show的節目上，被問到明星賽的選秀問題時，他建議柯瑞要把入選明星賽名單的勇士球員，全選成明星賽隊友，不過他也透露：「你知道嗎？那時候我人在夏威夷度假，明星賽我有什麼好在乎的。」



依照目前公布的西區先發5人名單，勇士入選的球員除柯瑞外，僅有全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant），而且說不定，擁有優先選秀權的詹姆士，第一個挑的球員就是杜蘭特，柯瑞還得和杜蘭特從隊友變對手。



柯爾強調，他會趁著明星週的空檔，跟家人一起去夏威夷家族旅行，對此他非常興奮，「所以我對今年明星賽絲毫不感興趣」。1070119