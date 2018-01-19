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2018美巡首戰 潘政琮首輪並列23名

發稿時間：2018/01/19 14:05

最新更新：2018/01/19 14:05

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（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣高球好手潘政琮今天在他2018年首場美巡賽首輪打出7鳥、2柏忌，以低於標準桿5桿的67桿並列23名，落後領先者5桿。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）「二年級生」潘政琮，今天在生涯開創者挑戰賽（CareerBuilder Challenge）打出精彩開局。

潘政琮在首輪的前9洞打出完美的5鳥、0柏忌，轉場後在第10洞隨即再抓下小鳥，排名一度衝進前10名，直到第13洞才吞下第1個柏忌，第14洞又吞下柏忌後，第15洞就抓下小鳥將丟掉的桿數補回，總計今天共抓下7隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，並列23名。

潘政琮在去年底返台休養，備戰2018年賽事前，在CIMB菁英賽（CIMB Classic）、RSM菁英賽（The RSM Classic）分別排在並列17名、並列13名，兩度打進前20名，近況維持得不錯。

潘政琮曾榮登業餘球王寶座，上季正式踏上美巡賽的舞台，菜鳥年打了29場比賽，其中有14場獲得晉級，包括農保公開賽（Farmers Insurance Open）的並列第2在內，共3場比賽搶進前10名，讓他在聯邦快遞盃排名（FedExCup Standings）能夠搶進百大，最終排在88名。1070119

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