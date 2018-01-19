廖俊凱生涯首度雙響砲 找回玩球感覺

爆米花棒球聯盟季後賽第3戰，台灣電力19日對上台北興富發，台電廖俊凱（右）找回「玩球」的感覺，生涯首度單場雙響砲，率隊以17比2擊敗台北興富發。中央社記者謝靜雯攝 107年1月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）爆米花棒球聯盟季後賽第3戰，台灣電力廖俊凱找回「玩球」的感覺，生涯首度單場雙響砲，率隊以17比2擊敗台北興富發、搶回一勝，總教練李盈南稱讚他成長許多。



廖俊凱去年被選入尼加拉瓜交流賽中華成棒隊，被指派扛起隊長一職。李盈南表示，一開始大家可能會覺得廖俊凱感覺有點「脫線」，但真的把責任放在他身上後，完全變了一個人，「經過那次經驗感覺他成長很多」。



廖俊凱爆米花例行賽打擊成績不算突出，總計31場出賽，敲出29支安打、一發全壘打，打擊率2成46；今天季後賽第3戰，台電沒有再輸的空間，廖俊凱跳出來當英雄，單場雙響砲，貢獻4分打點，帶起球隊氣勢。



他表示，例行賽時一直都處於調整狀況，沒有找回最好的狀態和打擊感覺，「季後賽就抱著玩的心態去打，沒有多想什麼，反而慢慢找回好手感。」



談起去年到尼加拉瓜比賽的經驗，廖俊凱說，當時算是陣中年紀較長的球員，加上又是隊長，「有年輕球員在，會想要做給他們看」。



台電今天比賽打擊爆發，全場敲出21支安打，出現3發全壘打，廖俊凱就貢獻兩發，陳彥穎也有一發陽春砲。廖俊凱表示，「打擊能夠發揮，氣勢自然就會打出來。」1070119



