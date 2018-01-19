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澳網西里奇狄米特羅夫 雙雙晉級16強賽

發稿時間：2018/01/19 23:06

最新更新：2018/01/19 23:06

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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）前美國網球公開賽男單冠軍西里奇，今天以直落3盤的比數擊敗美國選手哈里森，7年來首次闖入澳洲網球公開賽16強。

克羅埃西亞第6種子西里奇（Marin Cilic）力壓世界排名第45哈里森（Ryan Harrison），他在海信球場（Hisense Arena）的夜間比賽耗時2小時29分鐘，以7比6（7/4）、6比3、7比6（7/4）直落3盤晉級。

法新社報導，西里奇是去年溫布頓網球錦標賽男單亞軍，他將在21日第4輪比賽對上西班牙第19種子的卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）。

西里奇去年表現出色，他在溫網決賽輸給了瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer），並在法國網球公開賽打進8強，世界排名更攀升到職業生涯最高的第4名。

第3種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天重新振作，在炙熱天氣中拿下比賽勝利，澳網主辦單位則為賽事的高溫對策提出辯護。

保加利亞好手狄米特羅夫在第2輪賽事對上會外晉級的美國選手麥唐納（MacKenzie McDonald），他被逼進決勝第5盤後最終險勝。

狄米特羅夫今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）攝氏40度高溫的比賽，以6比3、4比6、6比4、6比4淘汰俄羅斯網球新星盧布列夫（Andrey Rublev）。（譯者：中央社陳彥鈞）1070119

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