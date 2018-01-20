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哈勒戴驗屍報告 體內驗出安非他命

發稿時間：2018/01/20 15:14

最新更新：2018/01/20 15:35

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美國職棒MLB退役球星哈勒戴去年11月在墨西哥灣駕機墜毀身亡，驗屍報告指出他體內含有嗎啡、安非他命及微量安眠藥反應。（取自哈勒戴推特twitter.com/RoyHalladay）美國職棒MLB退役球星哈勒戴去年11月在墨西哥灣駕機墜毀身亡，驗屍報告指出他體內含有嗎啡、安非他命及微量安眠藥反應。（取自哈勒戴推特twitter.com/RoyHalladay）

（中央社佛羅里達19日綜合外電報導）美國職棒MLB退役球星、兩屆賽揚獎名投哈勒戴（Roy Halladay）去年11月7日在墨西哥灣駕機墜毀身亡，驗屍報告指出，哈勒戴體內含有嗎啡、安非他命、微量安眠藥等反應。

路透社報導，平內拉斯—巴斯科（Pinellas-Pasco）法醫辦公室的報告指出，哈勒戴體內還有微量抗憂鬱藥劑百憂解（Prozac），血液中酒精含量為0.01%。

報告指出，40歲的哈勒戴死因是溺水，身上有鈍力損傷。哈勒戴當時獨自駕駛這架單引擎小飛機，在佛羅里達州坦帕（Tampa）海岸外16公里處墜海。

根據美國聯邦航空總署（FAA）規定，駕機時禁止使用「任何能夠影響人體機能、危害飛航安全的藥物」。駕駛私人飛機前8個小時也禁止飲酒。

先前報導指出，墜機的主因是飛行不穩定，這架小飛機先浸了幾英尺深的水後，接著猛烈爬升又急轉彎。國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查也是類似結果，但調查仍在持續進行。（譯者：中央社林宏翰）1070120

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