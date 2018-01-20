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湖人主場揚威 單場罰球命中率卻創新低

發稿時間：2018/01/20 17:04

最新更新：2018/01/20 17:04

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今天在主場以99比86力克東區勁旅印第安納溜馬隊，但全場罰球14投中2，命中率僅14.28%，創聯盟新低紀錄。

湖人後衛克拉克森（Jordan Clarkson）全場獨得33分，罰球3罰2中。也就是說，湖人全隊命中的2罰，都是他的貢獻。

根據湖人隨隊記者賈西亞（Bob Garcia IV）的推特貼文，克拉克森得知湖人單場罰球命中率創聯盟新低後表示：「這太瘋狂了，我們得解決這問題。」

而湖人傷兵累累，新星「球哥」波爾（Lonzo Ball）、殷格拉姆（Brandon Ingram）與卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）都沒上場。

不過根據NBA官方推特，湖人總教練華爾頓（Luke Walton）被問，罰球很差、籃板球不如對手，加上傷兵多卻還能贏，這是怎麼辦到的？他答覆，這些都只是比賽的消極方面。

他說，在積極方面，球員們的防守出色，顯示大家在防守端很努力而克服了不利因素，就算湖人在罰球線上的表現可說是史上最差，但決定今晚比賽勝負的關鍵是防守。

如華爾頓所言，湖人認真的防守，抑制溜馬總得分低於90。溜馬最近兩場比賽都只得86分，吞下二連敗。1070120

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