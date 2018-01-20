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複製何紹彬經驗 陳約瑟等6人赴美打冬盟

發稿時間：2018/01/20 18:22

最新更新：2018/01/20 18:22

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（中央社記者謝靜雯台北20日綜合報導）桃園航空城成棒隊捕手陳約瑟在內等來自各隊的6名球員，將赴美國冬季聯盟打球，希望能複製旅美馬林魚隊何紹彬經驗，在冬季聯盟打出好表現，爭取挑戰美職機會。

何紹彬2016年投入中華職棒選秀沒有獲得球隊青睞，後來赴美國打冬季聯盟，被馬林魚隊球探相中，簽下小聯盟合約；去年球季從新人聯盟出發，整季小聯盟出賽27場，總計90打數敲出21支安打，打擊率2成33。

桃園航空城隊的陳約瑟、張富原，國立體育大學畢業生強懷斌，吳鳳科大曾國禎、彭庭韋，以及嘉南藥理科技大學古智元，受到何紹彬鼓舞，也決定赴美打冬季聯盟棒球賽。

陳約瑟2015年曾投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，此次與張富原、強懷斌、曾國禎和彭庭韋，同赴加州冬季聯盟（California Winter League）打球，該聯盟每年1、2月間在南加州棕櫚泉市舉行比賽。

強懷斌為第二次赴美打球，他希望這次拿出比上次更好的表現，「多學多看多聽多充實自己就對了」；古智元將赴亞利桑那冬季聯盟（Arizona Winter League）打球，雖非科班出身，但他希望出去看看外面的世界，「希望在各方面都能學到一些新的東西，尤其是守備，我從小到大都是外野手，上大學才開始專練二游，因此這次希望針對二游的守備技巧下功夫，讓自己回來之後的表現能有突破性的成長，也能更加明確自主訓練的方向。」

何紹彬在出發前鼓勵大家，「不要怕、盡力表現。寧願做不好，也不要不敢做」，把去美國打球當成是一個月的測試會，「結束後誰也不認識誰，所以不用在意教練觀感，做自己想做的就對了。」1070120

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