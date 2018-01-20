澳網地主新星經典戰 威爾史密斯也瘋狂

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）好萊塢重量級男星威爾史密斯（Will Smith）表示，他在澳洲網球公開賽場邊，觀看地主新星基爾喬斯扳倒法國名將宋嘉後，現在他迷上了網球。



法新社報導，「MIB星際戰警」（Men in Black）男星威爾史密斯昨晚在澳網場邊，觀看男單第17種子基爾喬斯（Nick Kyrgios）和宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）精彩對決。澳洲希望基爾喬斯終以7比6（7/5）、4比6、7比6（8/6）、7比6（7/5）擒伏前澳網亞軍宋嘉。



威爾史密斯今天在Instagram寫道：「昨晚這場比賽太瘋狂了！！基爾喬斯對決宋嘉…哇噢！我沒看很多網球賽，但，現在…我相當確信我迷上了！」



威爾史密斯在Instagram上有550萬粉絲，他的貼文不到2小時就獲得22萬7000個讚。



22歲的基爾喬斯是他的大粉絲，基爾喬斯賽後坦言，得知偶像在場邊觀賽時，他有點受寵若驚。基爾喬斯說：「沒開玩笑，他算是我最愛的演員。」他還說：「看到他本人感覺很不真實。我第3盤曾跟他說話，我一直瞄他，我心想『我得先破冰』，我得說些話。」



被問到談話內容，他回說：「我說我看了你一大堆影片，而且看很多次。當時真的蠻害羞的，但破冰成功。」



兩人之後合影，而且基爾喬斯很感動。他說：「他人真的很好，我賽後和他見面，他人真的很真誠。」（譯者：中央社盧映孜）1070120