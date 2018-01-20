澳網日韓選手放光 韓國新秀鄭泫晉16強

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲網球公開賽今天進入第6天，韓國新星鄭泫、日本女將大坂直美和美國選手衫格林等人皆表現亮眼，成功挺進男女單16強。



網壇新秀大戰中，韓國選手鄭泫對上奪冠熱門、德國20歲小將茲韋列夫（Alexander Zverev）。雖然第4種子茲韋列夫賽中一度以2比1盤領先，世界排名第58的鄭泫仍臨危不亂，最終以5比7、7比6（7比3）、2比6、6比3、6比0拍落對手。



路透社報導，茲韋列夫的氣勢在第4盤開始瓦解。當時墨爾本天色灰濛，但才下午6時，他竟還悻悻然向裁判抱怨場地應該開燈。



日本選手大坂直美則以6比4、6比2直落二擊敗澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty），生涯首度闖入大滿貫賽事第4輪。



過去一年來，巴蒂的世界排名從200名外躍升為第17，燃起部分澳洲球迷希望，認為這名前板球員有機會替澳洲拿下睽違40年的澳網女單冠軍。



但大坂直美今天強勢出擊，在拉佛球場（Rod Laver Arena）共花73分鐘擊潰巴蒂，使主場球迷冠軍留澳夢碎。



大坂直美連續兩盤一開局就破發，共打出24記致勝球，和12記愛司球（Ace），並靠最後一記愛司球拿下賽末點。



法新社報導，世界排名第97的美國選手衫格林（Tennys Sandgren）今天則贏下生涯第3場大滿貫比賽，繼續他的澳網夢幻旅程。



他花了近3小時，以5比7、6比3、7比5、7比6（7比5）擊敗德國選手馬特勒（Maximilian Marterer），並將在22日迎戰大會第5種子、奧地利選手提姆（Dominic Thiem），爭奪晉級8強賽資格。（譯者：中央社陳乃瑜）1070120