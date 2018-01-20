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爆米花棒球冠軍賽 興富發23日起拚合庫

發稿時間：2018/01/20 20:47

最新更新：2018/01/20 22:03

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爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發隊（圖）20日以5比0擊敗台灣電力隊，季後賽拿下3勝1敗晉級總冠軍賽。中央社記者謝靜雯攝　107年1月20日爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發隊（圖）20日以5比0擊敗台灣電力隊，季後賽拿下3勝1敗晉級總冠軍賽。中央社記者謝靜雯攝　107年1月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發林宇祥8.1局好投，率隊以5比0擊敗台灣電力隊，季後賽拿下3勝1敗晉級總冠軍賽，將於23日起與合作金庫爭冠，總教練呂明賜直言「將是硬戰」。

5戰3勝制爆米花季後賽，台北興富發首兩場比賽連拿2勝，昨天台電搶回1勝，今天再交手，興富發隊先發投手蘇俊榮首局出狀況，2人出局後因拉傷緊急退場，林宇祥臨時接手、投球表現亮眼。

林宇祥季後賽首戰扛先發，7.2局優質先發，球隊終場拿下勝利，但林宇祥與勝投擦肩，今天比賽後援投8.1局，僅被敲出6支安打，沒有失分，有效壓制台電打線、拿下勝投，是球隊闖進總冠軍賽一大功臣。

呂明賜表示，林宇祥原本設定是明天的先發投手，但狀況來得太突然，加上球隊投手群傷兵多，只能讓林宇祥休息3天後今天又上場，他也拿出好表現回應教練團期待。

今天前3局兩隊僵持不下，4局興富發抓準對手守備失誤機會，接連安打、盜壘，先搶下1分，5局再靠著接連安打，單局攻下3分，拉開領先差距、奠定勝基。

呂明賜表示，昨天輸給台電，但有感受到大家都不放棄的精神。接下來總冠軍賽將與合作金庫隊交手，呂明賜表示，目前陣中投手群傷兵不少，「合庫實力很強，他們自己幾乎就可以排出兩組實力相當的打線」，加上多了一週的休息、調整期，接下來的比賽將會是硬戰。1070120

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