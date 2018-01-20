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林宇祥爆米花當功臣 為拚亞運更努力

發稿時間：2018/01/20 21:06

最新更新：2018/01/20 22:05

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zoom in 爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發投手林宇祥表現亮眼，季後賽兩場出賽表現亮眼，是球隊晉級功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年1月20日爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發投手林宇祥表現亮眼，季後賽兩場出賽表現亮眼，是球隊晉級功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年1月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發投手林宇祥表現亮眼，季後賽兩場出賽表現亮眼，是球隊晉級功臣，接下來冠軍賽全力以赴，也盼好表現能替自己爭取入選亞運名單的機會。

林宇祥爆米花例行賽總計7場出賽，投39局，戰績3勝2敗，勝投數為全隊最多，防禦率3，狀況一直維持得不錯；季後賽對台灣電力隊，首場比賽先發投7.2局失2分，今天第4戰先發投手出狀況，臨時登板後援，投8.1局沒有失分，率隊闖進總冠軍賽。

林宇祥表示，雖然臨時被叫上場，「但上場就不多想，全力以赴，能投幾局就投幾局」，過去也曾有過投1場休3天再出賽的經驗，賽後有特別做身體的放鬆，沒有太大的負擔，「平常心，把自己該有的表現發揮出來」。

林宇祥對台電投得特別順手，2015年全國甲組棒球冬季巡迴賽時，當時總冠軍賽也是和台電交手，首場比賽輸球，第2戰林宇祥率隊拿下關鍵一勝，也是球隊最後拿下冠軍的功臣之一；但林宇祥表示，沒有特別去想對手是誰，今天比賽以直球、滑球、伸卡球搭配，按照捕手的引導，收到不錯的成效，「只要能堅持到最後就會贏」。

台北興富發23日起將與合作金庫舉行5戰3勝制的總冠軍賽，林宇祥表示，合庫中很多經驗豐富的學長，「應變能力很快」，接下來比賽想辦法變化節奏讓他們不好掌握。

爆米花棒球聯盟目的之一，是為今年雅加達亞運中華成棒隊選兵，林宇祥沒有成棒國手資歷，「就是希望能被選中亞運國手才更努力投，希望可以拚拚看。」1070120

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