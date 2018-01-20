澳網男單 喬帥費爸雙雙晉級16強

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲網球公開賽前冠軍、塞爾維亞名將「喬帥」喬科維奇今天比賽時下背明顯肌肉拉傷，但最終仍力克西班牙選手拉莫斯，晉級澳網16強。「費爸」費德瑞也如願取得16強門票。



路透社報導，在第2盤以2比1領先時，第14種子喬科維奇（Novak Djokovic）叫出醫療暫停，躺在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）上，讓訓練員為他舒緩下背拉傷。



這個傷勢對這位6度澳網冠軍表現影響不大，他回到球場後下一局破發，最終歷時2小時21分，以6比2、6比3、6比3擊敗第21種子拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。



喬科維奇下一輪將面對南韓新秀鄭泫，爭取8強席次。



36歲的衛冕冠軍費德瑞（Roger Federer）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena），不到2小時就以6比2、7比5、6比4力擒賈斯克（Richard Gasquet），16度闖入澳網16強，讓這位瑞士網球名將順利往第20座大滿貫金盃邁進。



在11度大滿貫冠軍拉佛（Rod Laver）場邊觀賽下，第2種子費德瑞最後以一記反手致勝球拿下勝利，下一輪將是他生涯首度對上匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）。（譯者：中央社陳妍君）1070120