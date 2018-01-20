/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

澳網男單 喬帥費爸雙雙晉級16強

發稿時間：2018/01/20 23:10

最新更新：2018/01/20 23:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲網球公開賽前冠軍、塞爾維亞名將「喬帥」喬科維奇今天比賽時下背明顯肌肉拉傷，但最終仍力克西班牙選手拉莫斯，晉級澳網16強。「費爸」費德瑞也如願取得16強門票。

路透社報導，在第2盤以2比1領先時，第14種子喬科維奇（Novak Djokovic）叫出醫療暫停，躺在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）上，讓訓練員為他舒緩下背拉傷。

這個傷勢對這位6度澳網冠軍表現影響不大，他回到球場後下一局破發，最終歷時2小時21分，以6比2、6比3、6比3擊敗第21種子拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。

喬科維奇下一輪將面對南韓新秀鄭泫，爭取8強席次。

36歲的衛冕冠軍費德瑞（Roger Federer）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena），不到2小時就以6比2、7比5、6比4力擒賈斯克（Richard Gasquet），16度闖入澳網16強，讓這位瑞士網球名將順利往第20座大滿貫金盃邁進。

在11度大滿貫冠軍拉佛（Rod Laver）場邊觀賽下，第2種子費德瑞最後以一記反手致勝球拿下勝利，下一輪將是他生涯首度對上匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）。（譯者：中央社陳妍君）1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP