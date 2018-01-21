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澳網混雙首輪 詹詠然逆轉勝晉級16強

發稿時間：2018/01/21 10:15

最新更新：2018/01/21 10:15

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（中央社記者龍柏安台北21日電）世界雙打球后詹詠然，今和英國好手傑米．莫瑞合拍，在澳洲網球公開賽混雙首輪，以4比6、7比5、1比0（9）擊敗斯洛維尼亞與美國選手的組合，艱苦晉級16強。

2018澳洲網球公開賽混雙今天登場，詹詠然與英國名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）首度聯手，兩人雖高居大會頭號種子，不過默契、打法顯然還在適應，今天面對斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與美國選手芮姆（Rajeev Ram）的組合，打起來倍感艱辛，直到第2盤才首度攻破對手發球局，好在決勝盤艱苦逆轉，才沒演出爆冷戲碼。。

今天比賽開打後首盤，詹詠然與傑米．莫瑞的「台英聯軍」，前6局和對手糾纏，關鍵第7局兩人遭對手破發得逞、陷入落後，第10局兩人雖逼出對手3個破發點，卻就是拿不下來，先以4比6棄守。

次盤雙方依舊互不相讓，前4局比數扯平，第5局「台英聯軍」先順利保發，在第6局則是首度成功破發，取得2局領先優勢，可惜對手第7局先是成功回破，接著又順利保發，比數再次被扯平。

關鍵第12局「台英聯軍」取得2個盤末點，兩人也成功掌握，終以7比5拿下。

決勝盤過程高潮迭起，「台英聯軍」開賽一度陷入1比4大幅落後，不過韌性頑強的兩人，一路追趕，並化解了對手2次賽末點，最後以11比9精彩逆轉，並拿下晉級門票。1070121

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