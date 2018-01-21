NBA保羅飆33分 火箭中止勇士客場14連勝

美國職籃NBA休士頓火箭20日以116比108贏球，也讓金州勇士客場14連勝止步。（圖取自休士頓火箭隊臉書 facebook.com）

（中央社休士頓20日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭主力控衛保羅今天繳出33分11籃板、哈登在最後關頭投進確定戰局的3分球，幫助球隊在豐田中心以116比108贏球，也讓金州勇士客場14連勝止步。



路透社報導，哈登（James Harden）拿下22分8助攻，終場前70秒還在勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）面前3分遠投命中，把領先優勢拉大到6分，更徹底粉碎勇士反撲攻勢。



曾經落後多達17分的勇士第4節不但追回比分，還一度領先4分。不過後來火箭在保羅（Chris Paul）、拿下12分的前鋒塔克（P.J. Tucker）和哈登的3分球火力掩護下拿回比賽，讓火箭本季與勇士3次交手，取得2勝1敗優勢。



火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）、前鋒穆鐵（Luc Mbah a Moute）分別得到18、14分。



勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）這場比賽得26分7籃板，前鋒葛林（Draymond Green）21分7籃板6助攻。柯瑞和後場搭檔湯普森（Klay Thompson）合計31投9中，共得27分。（譯者：中央社何宏儒）1070121