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周士淵兩罰定江山 裕隆險勝金酒

發稿時間：2018/01/21 19:02

最新更新：2018/01/21 19:02

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（中央社記者龍柏安台北21日電）裕隆納智捷今天靠著第4節一波7比0攻勢反超比數，最後5.8秒老將周士淵兩罰俱中，加上對手最後一擊3分線外出手沒進，裕隆驚濤駭浪中以80比77擊敗金門酒廠。

裕隆大前鋒周柏臣今拿下本季單場新高的27分、7籃板，王牌射手「男模」呂政儒也有20分進帳，洋將奈維爾（Luke Nevill）雖僅拿8分、6籃板，不過他在第4節最後1分52秒命中穩住軍心的3分球，是贏球的功臣之一。

裕隆贏球後，戰績以11勝7負，獨居聯盟排頭，且1月份至今，裕隆共拿下6勝1負的亮眼戰績，僅1月14日以72比74惜敗台灣銀行，對此呂政儒表示，隊友與洋將奈維爾的默契與磨合越來越好，團隊的系統也越來越清楚、明瞭，是這段時間打出佳績的關鍵。

金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）今攻下全場最高的31分，另有10個籃板進帳，不過他在第4節最後弧頂3分出手沒進，賽後呂政儒也過去跟他開玩笑說：「謝謝你最後一球沒有投進。」

金酒輸球後，戰績以7勝10負，在聯盟7支球隊當中名列第6，而SBL今在彰化進行3場比賽，稍早富邦勇士前鋒張宗憲拿下本季最高的26分，另全隊共有5人得分上雙，富邦靠著均衡的團隊火力，以96比85擊敗璞園建築，戰績以9勝8負與台銀並列第3。1070121

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