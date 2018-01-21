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SBL台啤下半場進攻頻當機 不敵達欣

發稿時間：2018/01/21 21:02

最新更新：2018/01/21 21:02

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣啤酒今天在SBL對達欣之戰的第3節，團隊進攻熄火，被達欣單節拉出一波21比6強攻，加上第4節尾盤進攻當機的老毛病再犯，終場65比74敗陣，苦吞近來3連敗。

SBL本周移師彰化縣立體育館舉行，今天的台啤與達欣之戰，上半場打完，台啤以46比39取得微幅領先，無奈第3節還沒打完，洋將李恩（Liam McMorrow）就吞下個人第4次犯規，教練團也提前將他換下場休息，加上單節台啤團隊命中率僅15％，被對手一鼓作氣扭轉戰局。

3節打完台啤反倒落後8分，不過第4節靠著後衛李愷諺上籃進算，還賺到犯規，一口氣連拿3分，曾將比數追到只差3分，無奈接下來近3分鐘又陷得分乾旱，再被對手拉出一波7比0攻勢，提前宣告勝利無望。

達欣洋將布拉（Sim Bhullar）攻下並列全場最高的18分、15籃板，替補射手黃鎮出賽19分55秒，3分球7投4中，也拿下18分、5籃板。對於自己的好表現，黃鎮強調，教練團給他非常多的信心，也鼓勵他勇於出手，上場後他沒多想，就是扮演好自己角色，並把自己優勢發揮出來。

台啤輸球後，本季戰績以6勝12負，排名聯盟7隊之末，而達欣今贏球，則以9勝8負，與璞園建築與台灣銀行並列第3，裕隆納智捷暫以11勝7負獨居龍頭。

今天比賽結束後，本季在彰化縣立體育館的賽事也宣告結束，下週將移師至桃園巨蛋，今天3場比賽，首役富邦勇士以96比85擊敗璞園建築，第2場比賽裕隆納智捷則以80比77險勝金門酒廠。1070121

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