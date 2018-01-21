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土耳其揮軍敘利亞打庫德族 美籲土克制

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納達爾挺進澳網8強 第2週將更積極出擊

發稿時間：2018/01/21 21:55

最新更新：2018/01/21 22:05

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（中央社墨爾本21日綜合外電報導）西班牙世界網球天王納達爾今天激戰4盤，才擊敗頑強的阿根廷對手史瓦茲曼，挺進澳洲公開賽男單8強賽，他表示是時候該加把勁了，第2周的賽事將會更積極出擊。

2009年曾在澳網封王的納達爾（Rafael Nadal）拼戰4盤，費了近4小時才以6比3、6比7（4比7）、6比3和6比3擺平史瓦茲曼（Diego Schwartzman），確保澳網結束後仍能保住世界排名第一地位。

這是納達爾第10次打進澳網8強賽，次數僅次於瑞士名將費德瑞（Roger Federer）。他下一戰將遭遇克羅埃西亞第6種子西里奇（Marin Cilic），爭奪準決賽門票。

法新社報導，頭號種子納達爾賽後表示：「第2周的賽事將由8強賽開始。如今是時候該再邁進一步，打得更為積極了。」

保加利亞第3種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）歷經4盤大戰，以7比6（7比3）、7比6（7比4）、4比6和7比6（7比4）擊敗地主國澳洲好手基爾喬斯（Nick Kyrgios），晉級8強賽。

狄米特羅夫與基爾喬斯戰得難分難解，他挺過對方擊出的76個得分球，本身擊出64個，經過3次搶七才制伏表現出色的基爾喬斯。

基爾喬斯落敗意味澳洲想要留住久違的男單金盃得要再等等，把希望放在第43年。狄米特羅夫下一戰將遭遇英國的艾德門（Kyle Edmund），爭取連續第2次挺進澳網準決賽。

曾獲美國公開賽冠軍的克羅埃西亞名將西里奇也拼戰4盤，以6比7（2比7）、6比3、7比6（7比0）和7比6（7比3）擊退西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），率先挺進澳洲公開賽男單8強賽。

西里奇和卡瑞諾演出精彩底線抽球大戰，經數度搶七後贏得勝利，這是他在大滿貫賽獲勝的第100場比賽。

英國好手艾德門後來居上，以6比7（4比7）、7比5、6比2和6比3擊敗義大利對手瑟比，在澳網16強賽獲勝晉級，首度挺進大滿貫賽8強賽。

由於英國名將莫瑞（Andy Murray）負傷缺賽，艾德門（Kyle Edmund）是雖一與賽的英國男球員，他全場擊出63次得分球和25記愛司球，淘汰瑟比（Andreas Seppi）晉級之後，將遭遇排名世界第3的狄米特羅夫。（譯者：中央社林治平）1070121

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