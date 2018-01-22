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C羅自戀無極限 帥臉掛彩忙借手機當鏡照

發稿時間：2018/01/22 11:06

最新更新：2018/01/22 11:06

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（中央社馬德里21日綜合外電報導）西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里球星「C羅」今天打破個人近來進球荒「梅開二度」，但躍上媒體頭條的不是他的亮眼表現，而是他向隊醫借手機當鏡子，查看自己掛彩的帥臉。

路透社報導，皇家馬德里（Real Madrid）今天以7比1痛宰拉科魯尼亞（Deportivo La Coruna），葡萄牙前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）賽中兩度進球，協助皇馬緩解近來危機，但在第84分鐘「梅開二度」的代價慘重。

C羅飛身為皇馬進第6球時，不慎被敵方後衛沙爾（Fabian Schar）踢中臉部，血流滿面，隨即要求在場邊治療。

英國廣播公司（BBC）網站報導，C羅因傷離場時向隊醫借手機，打開相機自拍功能當鏡子看臉，還不悅地搖搖頭。部分球評笑說他們「現在全部都看到了」。

路透社體育新聞賽後寫道：「C羅自戀程度來到新高點。」體育網站Benchwarmers則說：「C羅有史以來最經典一刻，簡直不可思議。」BBC體育報導還有人評論說：「C羅連在場上都要照鏡子。」

然而也有不少人為C羅說話。推特用戶麥柯拉（Adam McKola）寫道：「我不懂C羅看頭上傷口有什麼不對。有人幫我解釋一下嗎，拜託。」有人回說：「沒什麼，他們就是一群酸民。」

BBC網站報導說，雖然部分球迷和媒體酸言酸語，令人忍不住對C羅心生同情，不過這名球星昔日確實曾談到自己的長相。最有名的是他2011年曾說，敵隊球迷噓他是因為他「有錢、長得帥且又是一個很棒的球員」。他說：「大家很羨慕我，不然我沒有其他的解釋。」

皇馬今天以7比1大勝後，攻上西甲積分榜第4。（譯者：中央社盧映孜／核稿：鄭詩韻）1070122

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