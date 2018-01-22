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澳網閃亞洲之光 3位球員勇闖第2週吸睛

發稿時間：2018/01/22 14:55

最新更新：2018/01/22 14:55

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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）台灣網球好手謝淑薇今天在澳洲公開賽以6比4、5比7、2比6敗給德國名將柯貝，無緣8強。然而她與日本新星大坂直美和南韓新秀鄭泫挺進澳網第2週比賽，成為最大亮點。

澳洲公開賽官網報導，這是本世紀僅僅第2度有3名以上亞洲球員進軍澳網第2週比賽，上次是2012年，當時日本一哥錦織圭、中國大陸好手李娜和鄭潔以及哈薩克的古庫舒金（Mikhail Kukushkin）全部打進16強。

然而今年情況或許更值得關注，尤其大坂直美（Naomi Osaka）和鄭泫（Hyeon Chung）被視為網壇明日之星，備受期待；謝淑薇則是資深球員，10年前就曾勇闖澳網16強，當時她從會外賽一路打到會內賽第4輪。

然而有別於2008年，澳網手下敗將中種子序最高的是第19種子芭瑪（Sybille Bammer），謝淑薇今年接連扳倒兩座大滿貫賽冠軍得主蒙奎露薩（Garbine Muguruza）和曾經世界排名第2的波蘭女將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），表現令人驚艷。

世界排名第88的謝淑薇今天迎戰2016年澳網封后的柯貝（Angelique Kerber），終場6比4、5比7、2比6惜敗。法新社報導，柯貝賽後讚揚謝淑薇打出驚人表現，「她擊球非常好」。

柯貝說：「我感覺自己滿場跑…她很多球打角落而且很會放小球。我就是一直努力追球擋球。」

謝淑薇的驚奇之旅振奮人心，而大坂直美和鄭泫的情況則較為相似，這兩位亞洲球員都是備受矚目的網壇未來希望。

20歲的大坂直美以直落二擊敗大會第18種子澳洲女將巴蒂（Ash Barty），首闖大滿貫賽16強，接下來將出戰世界排名第一的羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）。

大坂直美說：「我與她交手過2次，都是打3盤。我兩次都打得很開心，覺得獲益良多。」她還說：「能與世界第一對戰真的很榮幸，無論結果如何，我都會盡最大努力。」

21歲的鄭泫知道大坂直美晉級，他也在大致相同的時間搶下16強門票，當時在5盤大戰中擊敗大會第4種子德國新秀茲韋列夫（Alexander Zverev）。

有記者稱這「算是亞洲日」，首度有兩位才華洋溢的年輕選手同時打進大滿貫賽第2週。鄭泫說:「我很高興在高手雲集的大滿貫賽打到第4輪，直美也是，我們是好朋友。」

「我不想就此止步，我想繼續前進。」

鄭泫下一場也是硬仗，將對上塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。鄭泫表示很高興對上喬科維奇。他說：「我再度有機會迎戰世界頂尖好手。」（譯者：中央社盧映孜／核稿：鄭詩韻）1070122

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