詹詠然澳網一日兩戰 混雙止步16強

（中央社記者龍柏安台北22日電）世界雙打球后詹詠然今天在澳洲網球公開賽一日兩戰，上午女雙16強先以直落二晉級，下午再和傑米．莫瑞征戰混雙，則以6比7（8）、4比6不敵澳洲組合，無緣8強。



2018澳洲網球公開賽進入第2週賽程，賽事也進入白熱化，今天詹詠然上午和捷克搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）先以6比3、6比2橫掃老妹詹皓晴與斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的組合，可惜女單台灣一姐謝淑薇在女單第4輪，力戰3盤不敵前世界球后、德國名將柯貝（Angelique Kerber），止步16強。



詹詠然混雙和英國名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）聯手，高居澳網混雙大會頭號種子，無奈今面對澳洲在地組合桑德斯（Storm Sanders）與澳洲波曼斯（Marc Polmans），卻始終討不到便宜，幾乎一路處於下風，最後以直落二淘汰出局。



今天首盤詹詠然的組合先在第2局遭對手破發，一度陷入1比4大幅落後，不過兩人在第9局回破成功，並在比賽尾盤追成6比6平，決勝搶7兩人錯失兩次盤末點，反以8比10讓出首盤。



次盤兩組人馬在前6局互保發球局，戰成3比3平，可惜第7局詹詠然和傑米．莫瑞的組合，關鍵第7局發球局又被對手破發，也陷入落後，加上始終無法攻破對手的發球局，最終以4比6繳械出局。



總計本屆澳網迄今，目前詹詠然與赫拉瓦科娃的女雙仍有望繼續挺進，女單一姐謝淑薇與彭帥的「海峽組合」，也順利安抵8強；詹皓晴與紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）則是澳網混雙台灣的最後希望，兩人去年曾在大滿貫賽之一的美國網球公開賽打進決賽，最後屈居亞軍。1070122