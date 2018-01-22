談錯失冬奧 林仁語：我覺得很接近了

代表台灣參加四大洲花式滑冰錦標賽的林仁語（圖）談到自己的冬奧夢時表示，她差一點能從資格賽脫穎而出、前進冬奧，她說：「我真的覺得很接近了。」中央社記者張新偉攝 107年1月22日

（中央社記者李晉緯台北22日電）四大洲花滑賽因為冬奧選手參與格外受到矚目，代表台灣參加四大洲花滑賽的林仁語談到自己的冬奧夢時表示，她差一點能從資格賽脫穎而出、前進冬奧，她說：「我真的覺得很接近了。」



滑冰界僅次冬季奧林匹克運動會、世界花式滑冰錦標賽的重要賽事-國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，24日起將在台北小巨蛋進行。



本次四大洲花滑賽是平昌冬奧前最後的大賽，因此吸引包括日本選手宇野昌磨、田中刑事、宮原知子、坂本花織等名將前來為冬奧熱身，台灣選手則有曹志禕、湯銘恩、林仁語代表地主參賽。



去年9月在冬奧資格賽名列第11名，與冬奧擦身而過的林仁語表示，那場比賽她只差10分就能擠進前7名、前進平昌冬奧，「我是覺得很有機會，就差一點點真的很可惜。」



談到自己在冬奧資格賽的表現，林仁語表示，之前她的左腳踝有疲勞性骨折、右腳踝也扭傷，去年1月才傷癒復出，但持續4個月在密集比賽而少有時間練習，加上換了俄羅斯的教練，一切都還在適應，卻在9月就要參加資格賽，她坦承說：「說實在的，我真的還沒準備好。」



對於回到台灣出賽的感覺，林仁語說，她在美國受訓的時候，身邊名將如雲，包括陳巍等人往往被眾多粉絲、媒體包圍，而她都是回到台灣比賽，才有這種明星般的感受，這讓她很謝謝粉絲、媒體的支持。1070122



