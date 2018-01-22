蔣智賢守三壘 扛富邦悍將中心棒次

（中央社記者黃巧雯台北22日電）蔣智賢今天向中華職棒富邦悍將報到，總教練葉君璋表示，蔣智賢將扛起球隊中心棒次，未來將守三壘，並與林益全分擔一壘守備工作。



富邦悍將為補強投打戰力，15日在春訓開訓時宣布網羅去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人，除了蔣智賢今天正式報到外，其他3人已於開訓當天出席春訓。



葉君璋今天出席富邦盃少棒邀請賽「教練來了！棒球教練分享會」時表示，蔣智賢將會守三壘，並與林益全分擔一壘守備工作，李宗賢和高國麟將會競爭守游擊。



蔣智賢本季在澳職打擊表現亮眼，出賽32場，52支安打，44分打點，暫居安打和打點雙冠王，10發全壘打暫排第三，打擊率高達3成91。



看到蔣智賢在澳職打擊火熱的表現，葉君璋肯定，蔣智賢打擊狀況保持地不錯，「原則上打擊方面不是太擔心」，主要還是讓他盡快融入球隊運作、球風文化。



隨著蔣智賢加入後，富邦悍將打線中不少球員擁有長打能力，談及是否會頭痛要將蔣智賢擺在第幾棒，葉君璋表示，「目前擺起來是剛剛好，不會太頭痛」，預計蔣智賢將扛起中心棒次。



由於葉君璋先前曾說，蔣智賢春訓將有接不完的球，不過葉君璋解釋，去年球隊守備確實是非常失敗，「不管任何選手，今年守備都會再加強，他（蔣智賢）也是其中之一」。1070122