/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

蔣智賢守三壘 扛富邦悍將中心棒次

發稿時間：2018/01/22 17:26

最新更新：2018/01/22 17:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北22日電）蔣智賢今天向中華職棒富邦悍將報到，總教練葉君璋表示，蔣智賢將扛起球隊中心棒次，未來將守三壘，並與林益全分擔一壘守備工作。

富邦悍將為補強投打戰力，15日在春訓開訓時宣布網羅去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人，除了蔣智賢今天正式報到外，其他3人已於開訓當天出席春訓。

葉君璋今天出席富邦盃少棒邀請賽「教練來了！棒球教練分享會」時表示，蔣智賢將會守三壘，並與林益全分擔一壘守備工作，李宗賢和高國麟將會競爭守游擊。

蔣智賢本季在澳職打擊表現亮眼，出賽32場，52支安打，44分打點，暫居安打和打點雙冠王，10發全壘打暫排第三，打擊率高達3成91。

看到蔣智賢在澳職打擊火熱的表現，葉君璋肯定，蔣智賢打擊狀況保持地不錯，「原則上打擊方面不是太擔心」，主要還是讓他盡快融入球隊運作、球風文化。

隨著蔣智賢加入後，富邦悍將打線中不少球員擁有長打能力，談及是否會頭痛要將蔣智賢擺在第幾棒，葉君璋表示，「目前擺起來是剛剛好，不會太頭痛」，預計蔣智賢將扛起中心棒次。

由於葉君璋先前曾說，蔣智賢春訓將有接不完的球，不過葉君璋解釋，去年球隊守備確實是非常失敗，「不管任何選手，今年守備都會再加強，他（蔣智賢）也是其中之一」。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP