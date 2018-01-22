高中生投入選秀 葉君璋：好事

中華職棒富邦悍將隊總教練葉君璋（右）、投手教練郭勇志（左）22日出席「教練來了！棒球教練分享會」，與基層棒球教練交流、分享經驗。中央社記者黃巧雯攝 107年1月22日

（中央社記者黃巧雯台北22日電）富邦盃少棒邀請賽23日起開打，富邦悍將總教練葉君璋今天出席棒球教練分享會，談到近來高中生投入選秀現象時表示，如果是他，也會選擇先投入職棒，之後再決定是否要讀書。



富邦盃少棒邀請賽23日至28日將在重新棒球場、青年公園棒球場、新生公園棒球場等地開打，今天舉行「教練來了！棒球教練分享會」，邀請富邦悍將總教練葉君璋、投手教練郭勇志，與基層棒球教練交流、分享經驗。



葉君璋、郭勇志除了分享從選手轉變為教練的心路歷程外，還提到選手時期代表國家隊，以及成為教練後領隊出國征戰的經驗。



談到近年來有不少高中畢業生投入選秀，葉君璋認為是好事，至少對於球員而言，多了一個選項，可以選擇職棒或念大學。



葉君璋表示，棒球選手是靠身體、體力賺錢，「我覺得即使到40、50歲，還是可以繼續求學」。



葉君璋坦言，如果是他，可能會選擇職棒，等到職棒退休，或瞭解自己要做什麼，才會去選擇是否要讀書。



曾多次披上中華隊戰袍的葉君璋回憶，有2屆國際賽讓他最緊張，包括2003年亞錦賽對韓國前一晚、2008年八搶三奧運資格賽對戰澳洲賽前。



2003年亞錦賽，教練洪一中告訴他，不要擔心緊張這件事，「因為緊張是正常的」。



而2008年八搶三奧運資格賽對戰澳洲賽前，他的壓力大到一個極限，但比賽開打後就沒感覺。葉君璋認為，當人專注的時候，緊張的感覺自然會消失。1070122