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費德瑞14度進澳網8強 放眼第20座大滿貫

發稿時間：2018/01/22 21:11

最新更新：2018/01/22 21:11

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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）澳洲網球公開賽衛冕冠軍費德瑞今天以直落3盤比數，擊敗匈牙利選手法索維克斯，第14次闖進澳網8強賽，並將放眼他生涯第20座大滿貫金盃。

法新社報導，這也是費德瑞（Roger Federer）第52次在大滿貫賽事闖進8強，是1968年進入公開賽時代後最多的紀錄。

費德瑞談到他今天打敗的法索維克斯（Marton Fucsovics）說：「我認為他打得很好，比賽節奏很快，你必須想很快且打得好，我認為他這方面做得很棒。」

費德瑞下一輪將對上捷克網球好手柏迪奇（Tomas Berdych），柏迪奇今早以直落3盤擊敗義大利選手佛吉尼尼（Fabio Fognini），闖進澳網男單8強

費德瑞表示：「我看過他的比賽，他一直打得很棒，我為他感到高興，他熬過了去年的背傷問題，而且我去年在澳網第3輪和他打了一場很好的比賽。」

他還說：「所以我肯定他想要反敗為勝，並讓我付出代價。」

費德瑞2017年成績優異，當時他傷癒回歸後拿下第5座澳網男單金盃，還在溫布頓錦標賽奪得破紀錄的第8冠。

36歲的費德瑞正努力往生涯第20座大滿貫金盃邁進，他是27年來打進大滿貫賽8強的最年長選手，僅次於美國名將康諾斯（Jimmy Connors）在1991年以39歲高齡闖進美國網球公開賽8強。（譯者：陳彥鈞/核稿：林憬屏）1070122

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