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澳網女雙苦戰3盤 詹詠然8強止步

發稿時間：2018/01/23 12:36

最新更新：2018/01/23 12:36

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（中央社記者龍柏安台北23日綜合報導）世界雙打球后詹詠然，今天和捷克搭檔赫拉瓦科娃在澳洲網球公開賽女雙8強，歷經2小時22分鐘、3盤苦戰，以4比6、6比0、6比7（6）不敵匈牙利與法國組合，8強止步。

總獎金5500萬澳幣的澳洲網球公開賽，今天進行女雙8強賽事，詹詠然和赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）雖榮膺大會頭號種子，面對第5種子的匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）與法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），在決勝盤搶7以些微之差飲恨落敗，沒能繼續挺進。

今首盤賽事，「詹赫配」在前4局和對手互破一次發球局，先以2比2打平，不過關鍵第7局，「詹赫配」再遭對手破發得逞，局數陷入3比4落後，接下來雙方都各自保發，「詹赫配」先以4比6丟掉首盤。

次盤開打後「詹赫配」力圖振作，兩人前4局就攻破對手2次發球局，早早取得5比0大幅領先，第6局兩人依舊銳不可擋，再度成功破發，以6比0橫掃對手，也將盤數追成1比1平。

決勝盤前12局雙方一路緊咬，以6比6持平，戰線拉長至搶7決勝負，「詹赫配」在第1分先丟的情況下，逆勢拉出4比0攻勢，曾取得4比1領先，不料對手連拿5分後來居上，不僅超前比數，還取得2個賽末點。

生死存亡之際，「詹赫配」穩住陣腳，接連化解2個賽末點，再將比分扳成6比6平，無奈好景不常，接下來兩人再連丟2分，搶7大戰以6比8讓出，8強提前止步。1070123

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