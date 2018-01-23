新加坡風浪板公開賽 台小將力拚青奧資格

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）台灣近年來積極鼓勵年輕小將參與風浪板賽事，包括汪芷綾、蘇云亭等8名好手2月上旬將參與新加坡風浪板公開賽，這次賽事同時也是青年奧林匹克運動會資格賽。



這次陪同台灣選手出賽的教練詹勳宸今天告訴中央社記者，台灣共有汪芷綾、蘇云亭、陳麒元、李明祐、林柏亨、林哲宇、郭馥葳、楊宗翰等8名青年好手，參與今年在新加坡舉行的賽事。



其中，台灣與賽選手實力堅強，汪芷綾曾獲106全運會RS:X型風浪板金牌、106越南亞洲錦標賽RS:ONE型風浪板銀牌、106總統盃RS:X型風浪板金牌。蘇云亭曾獲106總統盃RS:ONE型風浪板金牌、106全運會RS:ONE型風浪板銀牌。郭馥葳則獲106總統盃開放型風浪板金牌、106全運會RS:ONE型風浪板銅牌。



對於與賽國家選手實力，詹勳宸認為，這類型公開賽及青奧資格賽事，恐有超過15個國家選手參賽。尤其，這次同時也是青奧的亞洲區資格賽，只有囊獲前4名成績才有機會拿到參與青奧賽事資格，各國均精銳盡出。



詹勳宸強調，東北亞及東南亞國家大多積極鼓勵青年好手參賽，特別是中國大陸、日本、泰國、菲律賓等國，近年來都有不錯的成績表現。



2018年新加坡風浪板公開賽暨2018年青奧資格賽預定2月7日到11日舉行。1070123