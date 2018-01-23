醫師一句話 「教授」鄭泫打網球寫歷史

南韓網球新星鄭泫（Chung Hyeon）在澳洲公開賽男單16強，扳倒塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），成為首位挺進大滿貫賽8強的南韓選手。（安納杜魯新聞社提供）中央社 107年1月23日

（中央社墨爾本23日綜合外電報導）南韓網球新星鄭泫在醫師建議多看綠地幫助改善視力後開始打網球，從此一路戴著眼鏡征戰網壇，進而締造歷史，也因為白色粗框眼鏡的招牌造型，獲得「教授」這個綽號。



鄭泫（Chung Hyeon）昨天在澳洲公開賽男單16強，扳倒坐擁12座大滿貫賽冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），獲得生涯最大勝利，現在準備於明天8強賽迎戰美國選手衫格林（Tennys Sandgren）。



這名21歲新秀狀態極佳，先前在第3輪擊敗大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。



鄭泫以偶像喬科維奇為榜樣，昨天盡全力模仿對方的打法，最後爆冷勝出，成為首位挺進大滿貫賽8強的南韓選手。



鄭泫說：「我試著模仿諾瓦克（喬科維奇），因為他是我的偶像。」



法新社報導，鄭泫在父親鼓勵下，6歲開始打網球。他父親是網球教練，哥哥也是半職業運動員。



鄭泫從小視力就很差，會常常眨眼睛，驗光師診斷他有近視和散光，建議他打網球多看綠地，應該會有幫助。鄭泫本週說：「我一直都戴眼鏡比賽。」「沒戴眼鏡的話我看得到人，但打網球會受影響。」



鄭泫曾表示不打算動手術解決視力問題，因為沒戴眼鏡，就會「覺得像沒穿」。



此外，他本週害羞地透露自己沒有女朋友，還說他喜歡在賽前吃中國菜，韓式似乎口味太重。



他去年11月曾在南韓新聞訪問中透露自己最喜歡的活動。他俏皮地說：「我最喜歡的就是在我的床上滾來滾去。我可以滾好幾天。」



鄭泫2015年曾獲ATP最佳進步球員獎，去年慕尼黑網賽闖進4強展現雄心，之後11月在米蘭ATP新生代總決賽（Next Gen ATP）拍落頭號種子俄國的盧布列夫（Andrey Rublev），抱回生涯首座ATP冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1070123



