改球棒少飛20公尺 富邦盃6場28轟難再現

2018富邦盃少棒邀請賽23日開打，上屆冠軍龜山國小交手台北市東園國小，龜山黃睿緯（前右）開轟，助球隊奪下勝利。中央社記者謝靜雯攝 107年1月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）今年開始國際及國內少棒、青少棒比賽球棒規格有新規定，彈性好的合成棒不能再使用；上屆富邦盃少棒賽桃園市龜山6戰敲28轟的情況今年難再現，龜山總教練李政達直言大家都還在摸索。



今年起少棒、青少棒比賽規定，必須使用長度不超過34吋、一體成型的鋁棒，過去三級棒球球隊簡稱「小橘」、「小綠」的Easton、DeMarini彈性佳碳纖維合成棒一律禁止。



龜山上一屆富邦盃少棒賽，總計6場比賽敲出28轟，8強賽時更曾單場敲出8轟，全壘打火力驚人，今年因為球棒新規定，這樣的全壘打煙火秀恐沒辦法再現。



李政達表示，跟合成棒比較，一體成型的鋁棒打出去的球飛行距離大概會減少約20公尺，對打擊火力的影響最多會差到一半，「今年如果能順利打滿6場，要敲出10轟可能也蠻拚的。」每個球隊都還在嘗試哪個牌子的球棒比較順手，「幾乎每個牌子的球棒都有買」。



富邦盃今天首日8場比賽總計出現11轟，台東縣豐田國小與台北市福林國小交手，單場出現4轟，余政陽和李振綸都是單場雙響砲；豐田教練謝竣翔表示，棒子規格差很多，大家都還在嘗試，今天的球棒是跟民安國小借的。



上屆富邦盃冠軍隊龜山，今天比賽與台北市東園國小交手，總計出現3轟，王彥恩雙響砲，黃睿緯也開轟，加上投手群輪番上場，有效壓制對手打線，龜山以10比1、5局提前拿下首勝。1070123