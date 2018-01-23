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改球棒少飛20公尺 富邦盃6場28轟難再現

發稿時間：2018/01/23 16:42

最新更新：2018/01/23 17:15

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zoom in 2018富邦盃少棒邀請賽23日開打，上屆冠軍龜山國小交手台北市東園國小，龜山黃睿緯（前右）開轟，助球隊奪下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年1月23日2018富邦盃少棒邀請賽23日開打，上屆冠軍龜山國小交手台北市東園國小，龜山黃睿緯（前右）開轟，助球隊奪下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年1月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）今年開始國際及國內少棒、青少棒比賽球棒規格有新規定，彈性好的合成棒不能再使用；上屆富邦盃少棒賽桃園市龜山6戰敲28轟的情況今年難再現，龜山總教練李政達直言大家都還在摸索。

今年起少棒、青少棒比賽規定，必須使用長度不超過34吋、一體成型的鋁棒，過去三級棒球球隊簡稱「小橘」、「小綠」的Easton、DeMarini彈性佳碳纖維合成棒一律禁止。

龜山上一屆富邦盃少棒賽，總計6場比賽敲出28轟，8強賽時更曾單場敲出8轟，全壘打火力驚人，今年因為球棒新規定，這樣的全壘打煙火秀恐沒辦法再現。

李政達表示，跟合成棒比較，一體成型的鋁棒打出去的球飛行距離大概會減少約20公尺，對打擊火力的影響最多會差到一半，「今年如果能順利打滿6場，要敲出10轟可能也蠻拚的。」每個球隊都還在嘗試哪個牌子的球棒比較順手，「幾乎每個牌子的球棒都有買」。

富邦盃今天首日8場比賽總計出現11轟，台東縣豐田國小與台北市福林國小交手，單場出現4轟，余政陽和李振綸都是單場雙響砲；豐田教練謝竣翔表示，棒子規格差很多，大家都還在嘗試，今天的球棒是跟民安國小借的。

上屆富邦盃冠軍隊龜山，今天比賽與台北市東園國小交手，總計出現3轟，王彥恩雙響砲，黃睿緯也開轟，加上投手群輪番上場，有效壓制對手打線，龜山以10比1、5局提前拿下首勝。1070123

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