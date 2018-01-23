美棒球名人堂開大門 估4人以上入選

（中央社鳳凰城22日綜合外電報導）美國棒球名人堂24日將揭曉新一屆入選名單，路透社報導，在廣開大門的方針之下，可以預期本屆將有至少4人入選。



美國棒球作家協會（Baseball Writers Association of America）過去4年選出12名球員進入名人堂，這是除了名人堂1936年創立的頭4年以來，入選人數最多的一段期間。以下為可能出線人選：



首次獲得票選資格的瓊斯（Chipper Jones）、湯米（Jim Thome）是這次壓倒性的熱門人選，預料能達到得票率達75%的入選門檻。



瓊斯可望成為名人堂史上，達450轟、150盜以上的第10人，而名人堂史上只有4人全壘打數多於湯米生涯的612支。預料瓊斯與湯米將雙雙輕鬆過關。



回顧最近幾屆歷史，霍夫曼（Trevor Hoffman）、葛瑞羅（Vladimir Guerrero）去年以些微差距落選之後，今年可望叩關成功。霍夫曼去年得到74%選票，而葛瑞羅得71.1%。過去20年來，共8名球員前一年得票70%到75%之間，第2年全部入選。



霍夫曼與指定打擊（DH）馬丁尼茲（Edgar Martinez）入選的情勢看好。不光是他們的成績，而是他們的位置具有關鍵意義。過去終結者的地位相對不被重視，救援成功的價值被看輕。霍夫曼生涯601次救援成功，在大聯盟歷史上僅次於李維拉（Mariano Rivera）。



湯瑪斯（Frank Thomas）是已入選者中，最接近專職DH的名人堂球員，湯瑪斯生涯出賽2322場中971場守一壘，而馬丁尼茲生涯2055場僅592場守備，大部分守三壘。



當代評估投手的指標WAR與ERA+能為兩名右手強投撐腰，穆西納（Mike Mussina）、席林（Curt Schilling）分別是第5年及第6年獲得票選資格。穆西納生涯防禦率3.68在名人堂投手中只排到74名到77名，但他WAR達83，超越名投吉布生（Bob Gibson）及葛拉文（Tom Glavine）。而席林也一樣優異。



各界對於「類固醇時代」候選者如邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）的立場，似乎有日漸軟化的趨勢。他們名人堂等級的生涯數據經常蒙上禁藥陰影。邦茲與克萊門斯兩人都是候選第6年，就目前仍有強硬反對者的情況下，也許還要1到2年才能叩關成功。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070123