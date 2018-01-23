若能贏球 許順益不排除選職棒退役選手

對於亞洲運動會成棒隊名單是否徵召職棒退役球員，亞運成棒隊總教練許順益23日表示，「對中華隊戰力有提升，都要考慮進去」，但先決條件還是要贏球，他強調「贏球考量，一個我都沒有放棄」。中央社記者黃巧雯攝 107年1月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）亞運培訓60人名單2月出爐，隨即將集訓，春季聯賽後公布第二波名單後，轉往國外訓練，屆時是否徵召職棒退役球員，總教練許順益今天說，對中華隊戰力有提升，都要考慮進去。



爆米花棒球聯盟總冠軍賽首戰今天開打，合作金庫與台北興富發交手，合作金庫總教練許順益也是這次亞運成棒隊總教練，透過爆米花棒球聯盟賽事，觀察亞運可用之兵。



許順益表示，預計2月2日開會決定亞運培訓60人大名單，並挑選30人，2月6日前往嘉義集訓，過年後將轉往左訓訓練，



許順益指出，春季聯賽後將公布第二階段名單，屆時也會將旅外、兵役列管球員納入考量。



中華隊在參加8月亞運前，6月預定與日職讀賣巨人未來之星進行3場交流賽，預計挑選28名選手前往美國移地訓練，休息一週後，將赴捷克參加比賽，並飛往荷蘭參加哈連盃，最後再回到台灣，與國內球隊練習賽。



許順益表示，將透過以賽代訓方式，敲定最後24人名單，屆時將參考亞運賽制，預計挑9名投手、3名捕手、7名內野手及5名外野手。



儘管亞運成棒隊是以業餘或大學球員為主，談到是否會徵召林志祥、林英傑、鄭達鴻和楊承駿等自職棒退役轉戰業餘球員，許順益表示，若屆時這些球員有參加春季聯賽，會再參考比賽數據。



許順益指出，「對中華隊戰力有提升，都要考慮進去」，但先決條件還是要贏球，他強調「贏球考量，一個我都沒有放棄」。1070123