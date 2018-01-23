富邦盃少棒賽 龜山戰力整齊首戰勝東園

2018年富邦盃少棒邀請賽23日開打，2016年起改採LLB世界少棒賽賽制的富邦盃少棒賽，投手丘到本壘板距離，以及全壘打牆距離都比較短，被視為LLB國內選拔賽前哨戰。中央社記者謝靜雯攝 107年1月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）2018年富邦盃少棒邀請賽今天開打，桃園市龜山、台北市東園兩支都曾拿下冠軍的隊伍首日碰頭，龜山投打發揮，以10比1、5局提前拿勝，總教練李政達盼：「漸入佳境」。



東園是2015年富邦盃冠軍，去年則由桃園市龜山稱霸，兩隊本屆首場比賽就碰頭，龜山總計敲出3轟，王彥恩雙響砲，黃睿緯也有全壘打表現，投手採車輪戰，6名投手各上場投1局，熟悉投手丘到本壘的距離。



龜山整體戰力整齊，可以排出6名先發投手，其中潘詳淯球速最快，目前可以投到約117公里，王彥恩、黃睿緯球速也都可以超過110公里，被視為奪冠熱門；李政達表示，大家實力都不會差，「還是要看臨場表現」。



今天比賽前2局，受制於東園先發投手朱柏翰壓制，打擊上綁手綁腳，3局先靠著接連安打搶下第1分，4局黃睿緯、王彥恩先後開轟，5局王彥恩再敲出個人單場第2轟，帶領球隊拿下勝利。



李政達表示，今天比賽前半段打擊比較沒有發揮是因為第一棒潘詳淯沒有發揮，「但還是相信他決賽能發揮該有的水準」；今年少棒、青少棒比賽球棒更改規格，改用彈性較差的一體成型鋁棒，各隊都有適應上的問題，李政達也提到，彈性差的棒子更重視打擊的技巧，「擊球點的掌握更重要」。



富邦盃少棒賽2016年起改採LLB世界少棒賽賽制，投手丘到本壘板距離，以及全壘打牆距離都比較短，被視為LLB國內選拔賽前哨戰，龜山今天讓6名投手輪番上場，也是為了讓投手儘快適應。



龜山本學年度以單一球隊參賽已經拿下4座冠軍，也是此次奪冠熱門，李政達表示，2018年的首場比賽，有感覺球員有點緊張，希望接下來的比賽可以漸入佳境。1070123