豐田要戰勝自己 李振綸王彥恩先喊話

（中央社記者謝靜雯台北23日電）2018年富邦盃少棒邀請賽今天開打，台東縣豐田、桃園市龜山首日都拿下勝利；豐田余政陽、李振綸以及龜山的王彥恩都敲出2轟，李振綸、王彥恩好交情，還沒碰頭就先開始嗆聲。



豐田今天與台北市福林國小交手，豐田單場敲出4轟，以15比4拿勝，為富邦盃首日8場比賽中敲出最多全壘打的球隊，余政陽、李振綸各敲兩轟，談起球棒規格不同的影響，余政陽表示感覺差很多，但要想辦法抓好球心。



去年底威力盃少棒賽台東縣以豐田國小為主體參賽，桃園市則由龜山國小為主體，桃園8強止步，兩隊沒有交手，最後威力盃由台東抱回冠軍，此次兩隊奪冠呼聲都很高，還沒交手球員們就先彼此喊話。



余政陽成熟的表示「最大的敵人是自己」，只要戰勝自己就不怕面對任何對手。李振綸和龜山王彥恩在威力盃時場邊互動建立交情，李振綸今天在場邊看王彥恩比賽時，也下戰帖全壘打數要超過對方。



王彥恩是龜山主力投手之一，打擊也有不錯的表現，今天敲出雙響砲，他表示更喜歡打擊，「因為可以拿很多獎」，去年重光盃總計敲出4轟，拿下大會全壘打獎。



王彥恩自認打擊進步多，但不會特別想跟誰比較，被問起與李振綸交手經驗，他則表示曾在興穀盃交手時從李振綸手中敲安，無論打擊和投球都有信心勝過李振綸。1070123