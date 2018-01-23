林仁語換新教練 期盼突破個人最佳表現

國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，24日將在台北小巨蛋進行，台灣地主選手林仁語23日把握時間積極練習，盼有精彩表現。中央社記者張新偉攝 107年1月23日

（中央社記者李晉緯台北23日電）台灣花滑女將林仁語在談到將參加四大洲花滑賽時提到目前身體狀況很好，但仍在適應新教練，不過她也告訴中央社記者，她正努力修正過去曾有的錯誤，期盼超越個人的最佳表現。



重要性僅次冬季奧林匹克運動會、世界花式滑冰錦標賽的國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，24日將在台北小巨蛋由冰舞的短曲、雙人的短曲、女子單人的短曲揭開序幕，台灣選手有林仁語代表地主，參加女子單人比賽。



林仁語先前受左腳踝疲勞性骨折、右腳扭傷所困擾，但她在練習後告訴中央社記者，目前傷勢已康復，狀況也維持得很好。



過去13年林仁語接受美式訓練，但為了有更大的突破，換了俄羅斯的教練。由於訓練思維完全不同，包括跳躍等做法都必須重新適應，她坦承，「這套新的訓練使我必須完全改變過去的思維。」



林仁語提到，在新教練的訓練下，除了必須有新的思考模式，在動作技巧的難度上也有所提升，這也讓她正努力調適中，「有的時候好不容易我以為我做到了教練的要求，但其實教練並不滿意，所以我也還在努力嘗試達到教練的要求。」



即便新教練的要求嚴格，林仁語並不以此為苦，她說：「我知道這些訓練確實能夠幫助我成長，即便現在暫時沒有明顯的成果，但我知道長遠來說是有幫助的。」



林仁語去年1月傷癒復出，為找回比賽感覺，前4個月不斷藉比賽調整，在缺乏完整時間接受新教練調教的情況下，9月在冬奧資格賽名列第11名，可惜仍差10分，否則就能擠進前7名、前進平昌冬奧。1070123