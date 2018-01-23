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合庫林祖傑 想再拚亞運國手

發稿時間：2018/01/23 21:26

最新更新：2018/01/23 22:10

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zoom in 目前效力於合作金庫棒球隊的林祖傑，去年曾入選亞洲棒球錦標賽，面對即將到來的亞運，林祖傑23日說，希望能有機會再當國手。中央社記者黃巧雯攝　107年1月23日目前效力於合作金庫棒球隊的林祖傑，去年曾入選亞洲棒球錦標賽，面對即將到來的亞運，林祖傑23日說，希望能有機會再當國手。中央社記者黃巧雯攝　107年1月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）目前效力於合作金庫的林祖傑，去年曾入選亞洲棒球錦標賽，面對8月登場亞運，林祖傑今天表示，希望能有機會再當國手，「因為代表國家有榮耀的感覺」。

林祖傑今天在爆米花棒球聯盟總冠軍賽首戰扮演開路先鋒角色稱職，除了守備有美技表現，避免合庫失分擴大外，在打擊上更繳出2安打，包括1支陽春砲，也是合庫最終能以3比2擊敗台北興富發的功臣之一。

林祖傑透露，賽前曾研究台北興富發先發投手呂明杰投球影片，瞭解「大概什麼情況下，會丟哪個球種」。

談到3局下從呂明杰手中轟出陽春砲，林祖傑表示，當時球數對自己有利，他猜測投手會丟好球，就決定設定內角球進攻。

面對總冠軍賽高張力的比賽，林祖傑也給予年輕後輩建議，林祖傑表示，心態要冷靜，才會知道下一步要怎麼做，才能有好表現，一旦心急，就會讓比賽節奏亂掉。

由於爆米花棒球聯盟賽事目的主要是為了挑選今年亞運可用之兵，去年曾入選亞錦賽的林祖傑，也想再度披上中華隊戰袍，林祖傑說：「當然希望有機會能拚上去，因為代表國家有榮耀的感覺。」1070123

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