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爆米花聯盟總冠軍賽 合庫搶下首勝

發稿時間：2018/01/23 21:27

最新更新：2018/01/23 22:08

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爆米花棒球聯盟總冠軍賽首戰，合作金庫23日與台北興富發交手，合庫靠著林祖傑陽春砲，以及投手車輪戰，終場以3比2擊敗台北興富發，拿下首勝。中央社記者黃巧雯攝　107年1月23日爆米花棒球聯盟總冠軍賽首戰，合作金庫23日與台北興富發交手，合庫靠著林祖傑陽春砲，以及投手車輪戰，終場以3比2擊敗台北興富發，拿下首勝。中央社記者黃巧雯攝　107年1月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）爆米花棒球聯盟總冠軍賽首戰今天開打，合庫靠著林祖傑陽春砲，以及投手車輪戰，終場就以3比2擊敗台北興富發，在5戰3勝制系列賽中拿下首勝。

合庫在爆米花棒球聯盟例行賽拿下22勝7敗，戰績排第一，今天在天母棒球場迎戰在季後賽勝出的台北興富發，總冠軍賽首戰由吳昇峰掛帥主投，展現搶勝企圖心，台北興富發則派出呂明杰先發。

開路先鋒林祖傑今天打擊手感火熱，合庫前2支安打都由他所揮出，3局下敲出的第2支安打，還是陽春砲，幫助合庫取得1比0領先。

前5局僅被敲出3支安打的吳昇峰，6局上控球失去準頭，面對前2名打者接連投出觸身球、四壞保送，再對第三棒林家慶連投兩顆壞球後，合庫緊急換上黃健隆登板救火，仍被林家慶敲出安打，儘管順利三振第四棒高杰，但仍被何昱德敲出內野滾地球帶有1分打點，將比數追成1比1平手。

合庫6局下隨即由林瀚安打上壘發動攻勢，靠著犧牲觸擊推進，趁著台北興富發呂明杰退場休息之際，陳毅宏適時敲出安打帶有1分打點，拿回領先優勢，許誌峰再補上安打，合庫單局攻下2分。

儘管台北興富發9局上靠著吳界煌陽春砲追回1分，但最終仍無力扳平戰局，終場由合庫以3比2獲勝，在5戰3勝制系列賽中，先搶下首勝。

由於合庫距離前一場比賽已是1月5日，相隔18天再出賽，總教練許順益坦言，比賽手感有受到影響，能夠順利贏球，他直呼是運氣好。

許順益表示，呂明杰球速雖不快，但球有尾勁，等到打者適應時，對方已經換投，剛好抓住那局得分機會，攻下2分。

談到比賽贏球關鍵，許順益分析，能晉級冠亞軍賽球隊實力約五五波，適時一擊將提高贏球機率，加上擁有較完整、穩定的投手陣容。

對於林祖傑3局下陽春砲幫助合庫先馳得點，許順益認為，一個好的球隊，一定要有攻擊力量，「攻擊力量要跑到前面，不能光是守備」，他也要球員展現積極態度，除了搶分數外，還要設法推進壘包。

合庫今天靠著吳昇峰、黃健隆、唐嘉駿3名投手車輪戰拿下首勝，明天第二戰將派王政浩先發迎戰。1070123

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