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球王納達爾因傷退賽 西里奇晉級澳網4強

發稿時間：2018/01/23 22:40

最新更新：2018/01/23 22:40

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）尋求第2座澳洲網球公開賽冠軍的西班牙名將納達爾，今天對上克羅埃西亞好手西里奇，卻因大腿傷勢提前結束比賽，無緣晉級澳網4強賽。

法新社報導，頭號種子納達爾（Rafael Nadal）今天在拉佛球場迎戰西里奇（Marin Cilic），比賽打到第4盤時，他的右大腿傷勢開始發作，納達爾痛苦掙扎並跛行繼續比賽。

納達爾最終在第5盤提前傷退，西里奇以3比6、6比3、6比7（5/7）、6比2、2比0晉級4強賽，他下一輪將對上英國好手艾德門（Kyle Edmund），艾德門今天以6比4、3比6、6比3、6比4打敗第3種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

去年澳網決賽被瑞士名將費德瑞（Roger Federer）擊敗的納達爾，今天在第4盤1比4落後時叫了一次物理治療師，然後在2比2盤數平手的換邊時間又叫了一次。

第6種子西里奇表示：「這是我們兩人都難以置信的表現，納達爾這樣結束比賽真的很不幸。」

納達爾的傷退是緊接在塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）昨天退賽後，喬科維奇的手肘傷勢復發，讓他未來的網球生涯變得不明朗，他似乎也有臀部傷勢問題。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070123

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