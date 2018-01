NBA明星賽完整名單 選秀分隊極機密

(中央社紐約23日綜合外電報導)美國職籃NBA今天公布明星賽14名替補球星名單,加上已揭曉的10名票選先發,共24名球星將分成2隊比賽。東西區人氣王詹皇、柯神擔任隊長,以極機密的方式選秀組隊。



每年一度的NBA明星賽2月18日於洛杉磯的史泰博中心(Staples Center)舉行。



本屆採用全新的組隊方式,分別由東西區獲得最多球迷票選的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、「柯神」柯瑞(Stephen Curry)擔任隊長,以選秀的方式輪流挑人。



繼18日NBA公布包括2名隊長在內的10名票選先發之後,今天公布由教練選出的14名候補球員。最終分隊結果將在25日(台灣時間26日上午8時)宣布,但過程保密。



有別於以往東區、西區明星隊的對抗方式,本屆明星賽打破東西區之分,改由最具人氣兩大球星擔任隊長,比照選秀方式組隊。



根據NBA官網,選秀過程分為2輪,第一輪從8名先發球員中挑人,由詹姆斯先選,柯瑞後選。第二輪改由柯瑞先選、詹姆斯後選,在14人替補名單中挑人。



聯盟表示,選人過程保密,不對外轉播、聯盟也不會公布選人過程。



ESPN報導,NBA理事長席佛(Adam Silver)表示,他不願讓兩個隊長在電視上「處境難堪」,畢竟一旦轉播,就知道哪個球員最後才被選,雖然這是球迷最想看的。



NBA在10日公布票選先發,東區票選先發5人為詹姆斯(LeBron James)、密爾瓦基公鹿安特托昆博(Giannis Antetokounmpo)、波士頓塞爾蒂克厄文(Kyrie Irving)、多倫多暴龍德羅森(DeMar DeRozan)、費城76人恩比德(Joel Embiid)。



西區票選先發5人為金州勇士柯瑞(Stephen Curry)及杜蘭特(Kevin Durant)、休士頓火箭哈登(James Harden)、紐奧良鵜鶘戴維斯(Anthony Davis)及柯森斯(DeMarcus Cousins)。



今天公布替補名單,西區7人有拓荒者後衛里拉德(Damian Lillard)、灰狼後衛巴特勒(Jimmy Butler)、勇士後衛湯普森(Klay Thompson)、勇士前鋒葛林(Draymond Green)、灰狼中鋒湯斯(Karl-Anthony Towns)、雷霆後衛衛斯布魯克(Russell Westbrook)、馬刺前鋒阿德雷奇(LaMarcus Aldridge)。



東區7人有尼克前鋒波辛吉斯(Kristaps Porzingis)、暴龍後衛勞瑞(Kyle Lowry)、騎士中鋒洛夫(Kevin Love)、巫師後衛畢爾(Bradley Beal)、巫師後衛沃爾(John Wall)、塞爾蒂克前鋒霍福德(Al Horford)、溜馬後衛歐拉迪波(Victor Oladipo)。(譯者:林宏翰/核稿:鄭詩韻)1070124





The #NBAAllStar team rosters (as drafted by team captains #LeBronJames and #StephenCurry) will be revealed 7pm/et THURSDAY @NBAonTNT! pic.twitter.com/e4yxQRFL06